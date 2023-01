U.S. Bancorp: Entscheidender Kursbereich

Ein Blick auf die letzten Jahre zeigt eine äußerst volatile Kursentwicklung der U.S. Bancorp-Aktie, über die Höchststände aus Dezember 2019 von 61,11 US-Dollar ist das Papier bislang nicht gekommen, seit Januar letzten Jahres herrscht ein Abwärtstrend und brachte Verluste auf 38,39 US-Dollar vor. Erst Mitte Oktober startete anschließend eine Gegenbewegung zur Oberseite und erlaubte einen Anstieg an den 200-Wochen-Durchschnitt um 49,57 US-Dollar zu vollziehen. Zwar deutet sich damit eine inverse SKS-Formation an, um diese nachhaltig aufzulösen und damit ein Folgekaufsignal zu generieren, gilt es aber noch die dazugehörige Nackenlinie zu überwinden. Dies dürfte angesichts der Marktturbulenzen keine einfache Herausforderung werden.

Inverse SKS-Formation im Fokus

Um das gewünschte Kaufsignal zu generieren, müsste U.S. Bancorp mindestens über 50,00 US-Dollar zulegen. In diesem Szenario könnten dann vergleichsweise schnell weitere Kursgewinne an 51,92 und schließlich das 61,8 % Fibonacci-Retracement bei 54,01 US-Dollar freigesetzt werden. Noch aber wurde dieses Szenario nicht aktiviert, womit die Rückfallrisiken derzeit noch als vergleichsweise hoch eingeschätzt werden müssen. Abschläge zurück auf den EMA 50 bei aktuell 47,48 US-Dollar und anschließend auf das Niveau der beiden Schultern der inversen SKS-Formation um 44,00 US-Dollar könnten zuvor noch einmal einsetzen. Der aktuelle Bereich bis zu diesem Niveau ist dagegen als neutral zu bewerten.