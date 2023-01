Unicredit verdient mehr als erwartet und wird die Dividende anheben

Die italienische Bank Unicredit S.P.A. (ISIN: IT0005239360) will für das Geschäftsjahr 2022 insgesamt 5,25 Mrd. Euro in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen an die Aktionäre ausschütten, dies sind rund 1,5 Mrd. Euro mehr als im Vorjahr.

Für die Dividende ist ein Gesamtbetrag von 1,91 Mrd. Euro und für Aktienrückkäufe ein Gesamtbetrag von 3,34 Mrd. Euro vorgesehen. Für den Aktienrückkauf sind zwei Tranchen über 2,34 Mrd. Euro nach Genehmigung durch die Hauptversammlung sowie 1 Mrd. Euro in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 geplant. Die Hauptversammlung findet am 31. März 2023 statt, Dividendenzahltag ist der 26. April 2023. Ex-Dividenden Tag ist der 25. April 2023.

Unicredit erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2022 einen Gesamtumsatz von 20,34 Mrd. Euro nach 17,91 Mrd. Euro im Jahr zuvor, wie die HVB-Mutter am Dienstag mitteilte. Dabei stand ein Gewinn von 5,2 Mrd. Euro nach einem Gewinn von 3,5 Mrd. Euro im Vorjahr in den Büchern. Es ist das beste Ergebnis seit über einem Jahrzehnt.

Die Unicredit S.P.A. mit Sitz in Mailand ist neben Italien überwiegend in Mittel- und Osteuropa aktiv. Insgesamt arbeiten weltweit über 86.000 Mitarbeiter in über 4.000 Filialen für die Bank. Zu UniCredit gehören auch die HypoVereinsbank und die Bank Austria.

Redaktion MyDividends.de