LANXESS - Die Käufer lassen nicht locker

In der letzten PLUS-Analyse wurde beim Kursstand von 37,88 EUR auf eine erste Long-Chance hingewiesen, prozyklisch dann weitere oberhalb von 40 EUR (siehe LANXESS - Kickstart in die neue Woche!). Die Aktie startete exakt wie prognostiziert nach oben durch und vollzog die beschleunigte Aufwärtswelle bis in den Zielbereich des offenen Gaps bei 46,25 - 47,80 EUR hinein. Hier verlangsamt sich die Rally seit drei Wochen, die Aktie schiebt sich in einem engen Aufwärtstrendkanal weiter nach oben.

Gewinne mitnehmen?

Gewinnmitnahmen erscheinen auf dem aktuellen Niveau zumindest teilweise sinnvoll. Allerdings ist der Aufwärtstrend vollkommen intakt. Wer hier längerfristig investiert bleiben möchte, könnte weiter halten und die Stops mit nach oben ziehen.

Eine Absicherungsmöglichkeit wäre ein Trailing-Stop knapp unterhalb des EMA50, der mit steigenden Kursen immer weiter nach oben geht.

Auch wenn eine Zwischenkorrektur in Kürze optimal wäre, ist angesichts des starken Trendverhaltens auch ein weiterer Durchmarsch nach oben nicht auszuschließen. Bei 50 - 51 EUR läge ein weiteres Zwischenziel, darüber hinaus ist Platz bis 59 - 60 EUR.

Tiefe Rücksetzer zum EMA50 oder sogar bis an das alte Ausbruchslevel bei 39 - 40 EUR, wo auch der EMA200 verläuft, wären aktuell nur Alternativszenarien.

Fazit: Die Käufer dominieren hier, Rücksetzer werden bislang kaum zugelassen. Die Chancen auf eine Rallyfortsetzung stehen recht gut, lediglich für kurzfristige Swing-Trader drängen sich (Teil-)Gewinnmitnahmen auf dem aktuellen Niveau auf.

