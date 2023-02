Scholz sagt Pharmabranche beschleunigte Genehmigungsverfahren zu

Berlin/Marburg (Reuters) - Bundeskanzler Olaf Scholz hat der Pharmaindustrie beschleunigte Genehmigungsverfahren für Fabriken und die Zulassung von Medikamenten zugesagt, um sie in Deutschland zu halten.

So schlecht seien die Rahmenbedingungen zwar gar nicht, sagte Scholz am Donnerstag bei einem Besuch des BioNTech-Standorts in Marburg. Aber nötig seien "schnellere Genehmigungsverfahren, das gilt für Fabriken, aber genauso für neue Medikamente, für Forschungsvorhaben, auch für die Nutzung von Daten, wenn es um Forschung geht". Er fügte hinzu: "Da wollen wir jetzt in ganz kurzer Zeit mit vielen sehr konkreten Gesetzesvorhaben dazu beitragen, dass die pharmazeutische Industrie, dass die Medizinindustrie in Deutschenland, dass die ganze Gesundheitsökonomie Fortschritte macht." Das sogenannte neue Deutschland-Tempo, mit dem relativ schnell erste Flüssiggas-Terminals an der Küste gebaut werden konnten, müsse nun auch für andere Bereiche gelten.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Hans Buseman; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)