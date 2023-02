HEUTE SPRICHT POWELL - MARKTRISIKO ENTSCHÄRFT?

Nach wenigen Tagen des Abgabedrucks, sehen wir eine Stabilisierung an der Wall Street. Der um 18 Uhr MESZ anstehende Auftritt von FED-Chef Jerome Powell dürfte trotz der robusten Arbeitsmarktdaten kaum schärfer ausfallen als am Tag der FED-Sitzung. Powell hatte letzte Woche mehr als nur eine weitere Zinsanhebung in Aussicht gestellt, mit keiner Zinssenkung in diesem Jahr. Eine weitere Anhebung im Mai wurde am Anleihemarkt in den letzten zwei Handelstagen nahezu eingepreist. Auch J.P. Morgan betont heute Morgen, dass wir im Mai eine weitere Anhebung um 25 Basispunkte sehen sollten. Der Anleihemarkt preist für Ende 2023 jetzt ein Zinsniveau von 4,76% ein, was rund 40 Basispunkte über dem Niveau vor zwei Wochen liegt. Mein Fazit: Das Risiko des heutigen Powell-Auftritts ist im Wesentlichen entschärft.



00:00 - Intro

00:42 - Zinsanhebungsphase noch nicht beendet

03:55 - Heute spricht Powell

07:23 - Fazit

08:55 - Inflationsindikator | Inflationsdaten Februar

11:20 - Bidens Rede zur Lage der Nation

13:32 - Pinterest

14:58 - Activision | Take-Two Software

17:00 - Microsoft | Baidu

18:40 - Bed Bath & Beyond

21:40 - ON Semiconductor

22:38 - Eure Fragen an Denise Shull

24:03 - Schlusswort | Risikohinweis

