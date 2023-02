Holcim übernimmt Dachsystem-Hersteller Duro-Last

Diese Übernahme unterstützt die "Strategie 2025 - Accelerating Green Growth" von Holcim, die darauf abzielt, das Geschäft mit Solutions & Products bis 2025 auf 30 Prozent des Konzernumsatzes auszuweiten und in die attraktivsten Bausegmente - von Dachsystemen und Isolierung bis hin zu Reparatur und Sanierung - vorzustossen. Die Transaktion steht im Einklang mit der Verpflichtung von Holcim zu strikter Finanzdisziplin und unterliegt den üblichen Bedingungen und der behördlichen Genehmigung in den USA. Der Abschluss der Transaktion wird für das zweite Quartal 2023 erwartet.

Duro-Last ist für seine führende Rolle im Bereich Innovation und Nachhaltigkeit anerkannt. Die herausragende Forschungs- und Entwicklungsabteilung führt zu einer kontinuierlichen Erweiterung des Angebots an firmeneigenen Technologien und massgeschneiderten Lösungen. Als Vorreiter Im Bereich Nachhaltigkeit reichen die Systeme von Duro-Last von Kaltdächern, die die Energieeffizienz von Gebäuden verbessern, bis hin zum preisgekrönten "Recycle Your Roof"-Programm, das die Kreislaufwirtschaft im Dachbereich fördert. Duro-Last ist das erste Unternehmen in den USA, das von Dritten geprüfte Umweltproduktdeklarationen für seine thermoplastischen Dachlösungen anbietet. Damit entsprechen die Systeme von Duro-Last den fortschrittlichsten Zertifizierungen für grünes Bauen, wie beispielweise LEED.

Tom Saeli, CEO von Duro-Last: «In den vergangenen 45 Jahren hat unser Familienunternehmen kontinuierlich in Duro-Last investiert, um das solide, finanzstarke und anerkannte Unternehmen zu schaffen, das wir heute sind. Wir freuen uns sehr über den Beitritt zur Holcim-Familie, die unsere Kernwerte teilt. Gemeinsam blicken wir in die Zukunft, um unseren Erfolg zu steigern. Holcim hat die Möglichkeiten von Duro-Last erkannt und wir sind zuversichtlich, dass sie uns bei unseren zukünftigen Wachstumsplänen unterstützen werden.»

Jan Jenisch, CEO von Holcim: «Ich freue mich, Duro-Last in der breiten Palette innovativer und nachhaltiger Baulösungen von Holcim begrüssen zu dürfen. Duro-Last ist eine perfekte strategische Ergänzung für unser Dachgeschäft. Die firmeneigenen Technologien und führenden Marken ergänzen unser Angebot auf dem schnell wachsenden nordamerikanischen Bedachungsmarkt. Die energieeffizienten Systeme und das fortschrittliche Recycling werden unsere Führungsposition im Bereich der Nachhaltigkeit weiter ausbauen. Ich gratuliere der Familie Burt und ihrem Führungsteam zum Aufbau eines derart florierenden Unternehmens, das sich auf seine engen Kundenbeziehungen, sein Engagement für Innovation und Nachhaltigkeit sowie vor allem auf seine engagierten Mitarbeitenden stützt. Ich freue mich darauf, die Marke Duro-Last weiter zu stärken, und heisse alle 840 Mitarbeitenden in der Holcim-Familie willkommen.»

Über Holcim

Holcim schafft Fortschritt für Menschen und den Planeten. Als weltweit führender Anbieter von innovativen und nachhaltigen Baulösungen ermöglicht Holcim grünere Städte, intelligentere Infrastrukturen und verbessert den Lebensstandard auf der ganzen Welt. Mit Nachhaltigkeit als Kernstück der Strategie wird Holcim zu einem Net-Zero-Unternehmen, bei dem die Menschen und Communities im Mittelpunkt des Erfolgs stehen. Das Unternehmen treibt die Kreislaufwirtschaft voran und ist weltweit führend im Recycling, um mit weniger mehr zu bauen. Holcim ist ein Unternehmen mit 70’000 Mitarbeitenden, die sich weltweit in vier Geschäftsbereichen für den Fortschritt der Menschen und des Planeten einsetzen: Zement, Transportbeton, Zuschlagstoffe sowie Solutions & Products.

Weitere Informationen sind verfügbar unter www.holcim.com sowie auf den sozialen Medien LinkedIn.

Über Duro-Last®, Inc.

Duro-Last ist ein führender Hersteller von massgeschneiderten thermoplastischen einlagigen Dachsystemen mit Sitz in Saginaw, Michigan, und acht Produktionsstandorten in den USA. Duro-Last®, Inc. ist als "World's Best Roof®" bekannt und ist der weltweit größte Hersteller von kundenspezifisch gefertigten, thermoplastischen einlagigen Dachsystemen. Durch die werksseitig kontrollierte Maßanfertigung können bis zu 85 % der Nähte vor Ort entfallen, was zu geringeren Arbeitskosten vor Ort und einer einfacheren Installation führt. Die Dachsysteme von Duro-Last sind nachhaltig und langlebig. Über zwei Milliarden Quadratmeter Dachflächen von Duro-Last sind in ganz Nordamerika verlegt worden. Weitere Informationen über Duro-Last erhalten Sie unter der Telefonnummer 800-248-0280 oder unter www.duro-last.com.

Haftungsausschluss - zukunftsgerichtete Aussagen:

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Derartige zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Prognosen in Bezug auf Geschäftsergebnisse oder andere Leistungskennzahlen dar, sondern beziehen sich auf Trends beziehungsweise Zielsetzungen, die im Zusammenhang mit Plänen, Initiativen, Ereignissen, Produkten, Lösungen und Dienstleistungen auch deren Entwicklung und Potenzial einschliessen. Obwohl Holcim der Überzeugung ist, dass die sich in derartigen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegelnden Erwartungen auf begründeten Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments basieren, werden Investoren darauf hingewiesen, dass diese Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen und Entwicklungen sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Risiken und Ungewissheiten, von denen viele schwer vorherzusagen sind und allgemein ausserhalb der Kontrolle von Holcim liegen, in erheblicher Weise von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem die im Geschäftsbericht von Holcim (verfügbar im Internet unter www.holcim.com) beschriebenen Risiken und die Ungewissheiten im Zusammenhang mit den Marktbedingungen und der Umsetzung unserer Pläne. Daher wird empfohlen, sich auf zukunftsgerichtete Aussagen nicht zu verlassen. Holcim übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen.

Übersetzung des englischen Originaltexts.