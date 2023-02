ROUNDUP: United Internet will eigene Aktien zurückkaufen - Kurs zieht an

MONTABAUR (dpa-AFX) - Der Internetdienstleister und Telekomkonzern United Internet will für knapp 300 Millionen Euro eigene Aktien zurückkaufen. Dabei können Aktionäre bis zu 13,9 Millionen Aktien zu einem Preis von 21 Euro an das Unternehmen zurückgeben, wie United Internet am Dienstagabend überraschend in Montabaur mitteilte. Der Schlusskurs im Xetra-Hauptgeschäft am Dienstag hatte bei rund 19,67 Euro gelegen. Die United-Internet-Aktie legte am Freitagvormittag kräftig zu. Mit einem Plus von 4,3 Prozent kostete ein Schein 20,50 Euro.

Goldman-Sachs-Analyst Yemi Falana rechnete damit, dass die Ankündigung wohlwollend von den Aktionären aufgefasst werde. Das Volumen liege deutlich über den Erwartungen an einen etwaigen Aktienrückkauf. United Internet selbst gehe davon aus, dass die Aktie unterbewertet sei und nicht den tatsächlichen Wert des Unternehmens darstelle.

Wie United Internet weiter mitteilte, beläuft sich das Volumen des öffentlichen Aktienrückkaufs damit auf knapp 292 Millionen Euro. Weitere Einzelheiten des öffentlichen Angebotes waren zunächst unklar.

Zudem kündigte der Konzernvorstand an, zwei Millionen eigene Aktien einzuziehen und das Grundkapital leicht zu reduzieren. Dieses solle mit 192 Millionen Euro dann zwei Millionen Euro niedriger ausfallen. Der anteilige Betrag des Grundkapitals der ausgegebenen Aktien solle bei einem Euro je Papier bleiben. Der Einzug der Papiere erhöht die prozentuale Beteiligung der United-Internet-Aktionäre. United Internet wird danach noch knapp 5,3 Millionen eigene Anteile halten, was rund 2,75 Prozent des Grundkapitals entspricht./ngu/nas/stk