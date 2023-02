ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Allianz SE auf 'Buy' - Ziel 260 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Allianz nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Der Großversicherer habe erneut starke Zahlen vorgelegt, schrieb Analyst Alan Devlin in einer ersten Einschätzung am Freitag. In neun der vergangenen zehn Jahre habe die Allianz die eigenen Vorgaben erfüllt oder übertroffen. Eine Ausnahme sei das Corona-Jahr 2020 gewesen, aber auch in diesem habe das Unternehmen profitabel gewirtschaftet./bek/la

