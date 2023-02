Trading-Chance Walmart: Starkes Signal nach den Quartalszahlen

Werbung

Walmarts Ergebnis des vierten Quartals lag deutlich über den Prognosen, aber der Ausblick auf das am 1.2. angelaufene Geschäftsjahr lag deutlich unter dem, was die Analysten erwartet hatten. Doch die daraufhin klar im Minus gestartete Aktie beendete den gestrigen Handel im Plus. Ein starkes Signal mit charttechnischem Rückhalt. Eine Trading-Chance Long.

Der US-Supermarktgigant Walmart meldete gestern für das immer am 31.1. endende Geschäftsjahr solide Ergebnisse. Im vierten, das Weihnachtsgeschäft einschließenden Quartal gelang mit einem Gewinn pro Aktie von 1,71 US-Dollar eine positive Überraschung. Die Analysten hatten im Vorfeld mit 1,52 US-Dollar ein Ergebnis auf Höhe des Vorjahresquarttals angepeilt. Und auch der Umsatz lag deutlicher über dem des Vorjahres als gedacht. Doch der Blick zurück wurde vom Blick nach vorne überschattet:

Der Ausblick fiel mager aus … aber die Analysten behalten den Daumen oben

Für das am 1. Februar angelaufene Geschäftsjahr sieht Walmart nur einem Gewinn pro Aktie zwischen 5,90 und 6,05 US-Dollar. Das ist deutlich unter der bisherigen, durchschnittlichen Prognose von 6,51 US-Dollar. Der Druck auf die US-Verbraucher durch eine zu hohe Teuerung und deutlich gestiegene Kreditkosten macht sich also auch hier bemerkbar. Und da das, was kommt, für die Anleger weitaus wichtiger ist als das, was war, startete die Walmart-Aktie klar in der Verlustzone in den Handel. Doch da blieb sie nicht.

Ausschlaggebend für die umgehenden Käufe, die dazu führten, dass die Aktie den gestrigen Handel mit einem Anstieg um 0,61 Prozent als einziger Gewinner im Dow Jones beendete, dürften neben der charttechnischen Konstellation auch die Analysten gewesen sein. Denn die bleiben dennoch recht guter Dinge. Drei Analysten lieferten zeitnah nach den Ergebnissen neue Kursziele. Und die lagen mit 160, 164 und 169 US-Dollar allesamt klar über dem derzeitigen Kurs. Auch insgesamt sind die Experten für Walmart optimistisch: Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 162 US-Dollar, zum Verkauf rät derzeit niemand.

Walmart drehte genau dort, wo es nötig war, um bullisch zu bleiben

Für die Long-Seite interessant wird die Walmart-Aktie aber vor allem deshalb, weil der Turnaround der Aktie auch charttechnisch unterfüttert ist. Wir sehen im Chart, dass der Kurs genau auf Höhe der unteren Begrenzung eines schon im Sommer 2022 etablierten Aufwärtstrendkanals drehte, die zusammen mit der 20-Tage-Linie eine Kreuzunterstützung bildet. Und damit nicht genug:

Quelle: marketmaker pp4

Darüber hinaus bildet die gestrige, lange weiße Kerze im Chart zusammen mit der kleineren Kerze des Vortags ein „bullish engulfing pattern“. Eine gute Ausgangslage für einen Anlauf an die obere Begrenzung des Trendkanals bzw. an das Hoch vom April 2022. Dieser Chartmarken finden sich in der Zone 161/162 US-Dollar und lägen damit zudem im Bereich des durchschnittlichen Kursziels der Analysten.

Long-Trade nach bullischem Turnaround

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UBS vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 109,031 US-Dollar, daraus errechnet sich aktuell ein Hebel von 3,8. Den Stop Loss würden wir, bezogen auf die Aktie, bei 134,50 US-Dollar platzieren, das entspricht im Zertifikat beim aktuellen Euro/US-Dollar-Umrechnungskurs von 1,0630 US-Dollar pro Euro einem Kurs von ca. 2,38 Euro. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf Walmart lautet UK1QJK.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 151,89 US-Dollar, 154,64 US-Dollar, 160,77 US-Dollar, 162,10 US-Dollar

Unterstützungen: 138,17 US-Dollar, 136,37 US-Dollar, 128,07 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Long auf Walmart

Basiswert Walmart WKN UK1QJK ISIN DE000UK1QJK5 Basispreis 109,031 US-Dollar K.O.-Schwelle 109,031 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent UBS Hebel 3,8 Stop Loss Zertifikat 2,38 Euro

