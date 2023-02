Fielmann halbiert die Dividende

Der Brillenkonzern Fielmann AG (ISIN: DE0005772206) will den Aktionären für das abgelaufene Geschäftsjahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,75 Euro je Aktie ausschütten, wie am Donnerstag berichtet wurde. Im Jahr 2022 wurde für das Geschäftsjahr 2021 eine Dividende in Höhe von 1,50 Euro ausgeschüttet. Damit wird die Dividende halbiert.

Auf Basis des aktuellen Börsenkurses von 32,30 Euro liegt die derzeitige Dividendenrendite bei 2,32 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 13. Juli 2023 statt. Die Ausschüttung entspricht einer Ausschüttungsquote von 60 Prozent (Vorjahr: 92 Prozent). Die einbehaltenen Mittel sollen kurzfristig für strategische Investitionen verwendet werden.

Der Außenumsatz der Fielmann-Gruppe stieg im Jahr 2022 aufgrund vorläufiger Zahlen um 5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 2,03 Mrd. Euro, wie weiter mitgeteilt wurde. Der Konzernumsatz wuchs um 5 Prozent auf 1,76 Mrd. Euro.

Für das Geschäftsjahr 2022 erwartet Fielmann ein EBITDA von rund 339,8 Mio. Euro (–14,2 Prozent, Vorjahr: 396,1 Mio. Euro) und ein Vorsteuerergebnis (EBT) von rund 160,7 Mio. Euro (–23,4 Prozent, Vorjahr: 209,7 Mio. Euro). Der Gewinn nach Steuern wird bei rund 110,0 Mio. Euro liegen (–23,9 Prozent, Vorjahr: 144,6 Mio. Euro). Der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2023 einschließlich der neu erworbenen spanischen Tochtergesellschaften sowie der Auswirkungen des Kostensparprogramms wird im April im Rahmen des Geschäftsberichts veröffentlicht.

Fielmann betreibt 968 Niederlassungen (Vorjahr: 913 Niederlassungen), davon 352 Standorte mit Hörakustikstudios (Vorjahr: 312 Standorte). Es werden 22.631 (Vorjahr: 22.028) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.

Redaktion MyDividends.de