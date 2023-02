Freenet will die Dividende erhöhen

Die freenet AG (ISIN: DE000A0Z2ZZ5) will der Hauptversammlung vorschlagen, eine Dividende von 1,68 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2022 auszuschütten. Dies entspricht einer Erhöhung um 7 Prozent. Im Vorjahr erhielten die Aktionäre eine Dividende von 1,57 Euro je Aktie. Beim derzeitigen Aktienkurs von 23,70 Euro entspricht die geplante Dividende einer aktuellen Dividendenrendite von 7,09 Prozent.

Die Hauptversammlung findet am 17. Mai 2023 statt. Wie am Mittwochabend aufgrund vorläufiger Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2022 weiter berichtet wurde, betrugen die Umsätze im Jahr 2022 2,56 Mrd. Euro (2021: 2,56 Mrd. Euro). Der Betriebsgewinn (EBITDA) wuchs 2022 um 7,0 Prozent auf 478,7 Mio. Euro. Der Free Cashflow kletterte um 6,3 Prozent auf 249,2 Mio. Euro. Der Bestand an Abonnenten wuchs auf 9,04 Mio. (Jahresende 2021: 8,8 Mio.).

Die Umsatzerlöse im Jahr 2023 dürften sich insgesamt stabil entwickeln, wie weiter berichtet wurde. Das Management erwartet einen Anstieg des EBITDA auf eine Bandbreite von 480 bis 500 Mio. Euro. Der Free Cashflow wird in einer Bandbreite von 250 bis 270 Mio. Euro erwartet.

Der Geschäftsbericht 2022 wird am 24. März 2023 veröffentlicht.

