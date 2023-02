Holcim Group Services Ltd / Schlagwort(e): Sonstiges

Änderungen in der Führung des Verwaltungsrats von Holcim



24.02.2023

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

​​​​​ Beat Hess hat sich entschieden, an der Generalversammlung im Mai 2023 nicht zur Wiederwahl in den Verwaltungsrat anzutreten



Der Verwaltungsrat plant Jan Jenisch an der Generalversammlung als neuen Präsidenten vorzuschlagen

Jan Jenisch wird seine Tätigkeit als CEO für eine begrenzte Zeit fortsetzen, sein Nachfolger wird innerhalb der nächsten 12 Monate bekannt gegeben

Vizepräsidentin Hanne Sørensen wird zum Lead Independent Director ernannt

Einführung zusätzlicher Corporate-Governance-Massnahmen zur Sicherstellung unabhängiger Kontrollen

Holcim gibt bekannt, dass sich Beat Hess, Verwaltungsratspräsident von Holcim seit 2016, nicht zur Wiederwahl in den Verwaltungsrat an der Generalversammlung im Mai 2023 zur Verfügung stellt. Der Verwaltungsrat plant, Jan Jenisch an der Generalversammlung als neuen Verwaltungsratspräsidenten vorzuschlagen. Vorbehaltlich des Abstimmungsresultats wird er die Nachfolge als Präsident antreten und gleichzeitig für eine begrenzte Zeit seine Tätigkeit als CEO von Holcim fortführen. Der Verwaltungsrat betrachtet dieses Doppelmandat als Übergangszeit, um die derzeitige Transformation von Holcim und die rasche Umsetzung der Strategie 2025 zu gewährleisten. Das Doppelmandat ist zeitlich begrenzt und ein Nachfolger für den CEO wird innerhalb der nächsten 12 Monate bekannt gegeben. Beat Hess wurde 2010 in den Verwaltungsrat von Holcim gewählt und ist seit 2016 Verwaltungsratspräsident: "Es war eine grosse Ehre für mich, in den letzten 13 Jahren im Verwaltungsrat von Holcim mitzuwirken. Wenn ich mir die heutige Stärke des Unternehmens anschaue, bin ich stolz auf die erfolgreiche Transformation, die Rekordergebnisse und vor allem auf die Leidenschaft der 60’000 Mitarbeitenden auf der ganzen Welt. Holcim ist auf dem besten Weg zum weltweit führenden Anbieter innovativer und nachhaltiger Baulösungen. Aus diesem Grund habe ich beschlossen, dieses Jahr nicht zur Wiederwahl in den Verwaltungsrat anzutreten. Der Verwaltungsrat ist der festen Überzeugung, dass Jan aufgrund seiner aussergewöhnlichen Führungsqualitäten und seiner umfassenden Erfahrung der richtige Kandidat für das Amt des Verwaltungsratspräsidenten ist, um den raschen Wandel des Unternehmens fortzusetzen." Der Verwaltungsrat dankt Beat Hess für seine hervorragende Führung als Präsident während der letzten sieben Jahre. Während seiner Amtszeit hat er das Unternehmen souverän durch schwierige Zeiten geführt und massgeblich zur erfolgreichen Transformation von Holcim beigetragen. Mit den diesjährigen Rekordergebnissen verlässt Beat Hess das Unternehmen in einer starken Ausgangslage für den langfristigen Erfolg. Die Rekordergebnisse belegen, dass Holcim auf dem besten Weg ist, der weltweit führende Anbieter von innovativen und nachhaltigen Baulösungen zu werden. Mit 23 Transaktionen im Jahr 2022 und bereits sieben in den ersten beiden Monaten des Jahres 2023 wird die erfolgreiche Transformation von Holcim durch die Expansion von Solutions & Products vorangetrieben, das 19 Prozent des Umsatzes erreicht, sowie durch das Wachstum in der Region Nordamerika, in der 35 Prozent des Umsatzes erzielt werden. Als führendes Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit hat Holcim den CO 2 Ausstoss pro Umsatz deutlich reduziert und ist auf dem besten Weg, ein Net-Zero-Unternehmen zu werden. Der Verwaltungsrat ist entschlossen, diese Dynamik aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die strenge Sorgfaltspflicht des Verwaltungsrats zu wahren, um langfristig einen Mehrwert für alle Stakeholder zu schaffen. Um weiterhin eine unabhängige Kontrolle zu gewährleisten, führt der Verwaltungsrat mit sofortiger Wirkung zusätzliche Corporate-Governance-Massnahmen ein: Die Schaffung der Funktion «Lead Independent Director», mit der Hanne Sørensen, Vizepräsidentin des Verwaltungsrats von Holcim, betraut wird.

Zu den klar definierten Aufgaben und Zuständigkeiten des Lead Independent Directors gehören folgende Befugnisse: Einberufung von Sitzungen ohne Anwesenheit des Verwaltungsratspräsidenten. Leitung der Sitzungen der unabhängigen Mitglieder des Verwaltungsrates, die ohne Anwesenheit des Verwaltungsratspräsidenten stattfinden. Diese Sitzungen finden mindestens bei jeder geplanten Verwaltungsratssitzung statt. Genehmigung der Tagesordnungen für die Sitzungen und der an den Verwaltungsrat versandten Informationen sowie der Sitzungspläne, um sicherzustellen, dass dem Verwaltungsrat und seinen Ausschüssen ausreichend Zeit für die Diskussion aller Tagesordnungspunkte zur Verfügung steht. Sicherstellung von “Checks und Balances” in Situationen, in denen eine gute Unternehmensführung beeinträchtigt werden könnte. Sich auf Anfrage direkt mit den Grossaktionären zu beraten und zu kommunizieren.

Als Lead Independent Director wird Hanne Sørensen weiterhin den Vorsitz im Nominierungs-, Vergütungs- und Governance Ausschuss führen.

Der Verwaltungsratspräsident wird in keinem der Ausschüsse Mitglied sein.

Mit Ausnahme des Verwaltungsratspräsidenten sind alle Mitglieder des Verwaltungsrats unabhängig. Hanne Sørensen, Vizepräsidentin und Lead Independent Director: "Ich fühle mich sehr geehrt, Lead Independent Director bei Holcim zu werden. Holcim treibt die Dekarbonisierung des Bauens voran, was mir sehr am Herzen liegt. In meiner neuen Funktion werde ich sicherstellen, dass umfassende Kontrollmechanismen und eine erfolgreiche CEO Nachfolge gewährleistet sind, und gleichzeitig den rasanten Wandel von Holcim unterstützen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit meinen Kolleginnen und Kollegen im Verwaltungsrat, dem Management und den Aktionärinnen und Aktionären, um unseren Erfolg fortzusetzen." Über Holcim

