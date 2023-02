Ansys: KI befeuert Aktie

In den letzten Wochen hat das Interesse an künstlicher Intelligenz (KI) wieder merklich Fahrt aufgenommen, die Kursverluste in 2022 bei Technologiewerten werden seit dem Kurssturz nun sukzessive wieder aufgearbeitet, hiervon profitiert auch Ansys. Im Zeitraum zwischen Mitte Mai letzten Jahres und der aktuellen Woche zeigt sich nach dem Kurssturz aus Anfang letzten Jahres eine hoffnungsvolle inverse SKS-Formation, innerhalb derer es gelang den EMA 200 auf Wochenbasis zurückzuerobern. Aktuell kämpft das Papier um ein Kaufsignal und damit eine erfolgreiche Aktivierung der Trendwendeformation. Hierzu fehlt nicht mehr viel, allerdings müssen sich Bullen noch ein Stück weit für ein Kaufsignal anstrengen.

Kauflaune steigt wieder

Für eine erfolgreiche Umsetzung der inversen SKS-Formation bedarf es eines Kurssprungs mindestens über 295,00 US-Dollar auf Wochenschlusskursbasis, in diesem Szenario könnten dann rasch Zugewinne an 315,98 und darüber an den nächstgrößeren Widerstandsbereich um 340,48 US-Dollar erfolgen. Eine vollständige Umsetzung der Formation könnte sogar zurück an die Jahreshochs aus 2021 bei 413,89 US-Dollar aufwärtsführen. Ein Verbleib in der Spanne zum Tiefpunkt der rechten Schulter wäre dagegen als neutral zu bewerten. Erst unterhalb von 227,60 US-Dollar würden sich die Hinweise für einen Misserfolg mehren, Abschläge auf die Verlaufstiefs letzten Jahres bei 194,23 US-Dollar kämen dann nicht überraschend.