PCE über den Zielen | Block | Bookings | Intuit | LiveNation | Carvana

Bullen wollen nicht zubeißen und die Bären trauen sich nicht aus der Reserve. Nach dem PCE-Preisindex ist die Wahrscheinlichkeit einer Anhebung um 50 Basispunkte am 22. März von 20 auf 29% gestiegen. Es wird nun ein Zinsgipfel von 5,39% eingepreist, mit einem Leitzins von 5,24% zum Jahresende. Der PCE ist im Januar im Vorjahresvergleich um 5,4% gestiegen, mit der Kernrate bei 4,7%. Beides lag über den Zielen des Marktes, was nach den bereits heißen Verbraucher- und Erzeugerpreisen keine Überraschung sein sollte. Bis auf die Aktien von Block, tendieren die meisten Werte nach den gestern Abend gemeldeten Ergebnissen und Aussichten unverändert bis schwächer. Booking Holdings und Intuit treten auf der Stelle, mit LiveNation leicht im Plus und Warner Brothers Discovery unter Druck. Das Boeing die Auslieferungen des Dreamliners erneut pausiert, um die Zertifizierungsunterlagen nach einem Analysefehler zu prüfen, wirkt sich bei dem Wert belastend aus.



