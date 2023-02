GNW-Adhoc: Teledyne e2v veröffentlicht die 1,5-Megapixel-Version von Optimom, einem schlüsselfertigen optischen Modul für die schnelle und einfache Entwicklung von Bildverarbeitungssystemen

^Grenoble, FRANKREICH, Feb. 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne e2v,

Bestandteil von Teledyne Technologies [NYSE: TDY], kündigt Optimom 1.5M (https://imaging.teledyne-e2v.com/products/imaging-modules/optimom/) an, das

jüngste Mitglied der Optimom(TM)-Familie, einer neuen Reihe von schlüsselfertigen

optischen Modulen, die sofort in Bildverarbeitungssysteme integriert werden können. Optimom 1.5M ist eine komplette Board-Level-Vision-Erweiterung zur Beschleunigung der Entwicklungszeit, Reduzierung der F&E-Investitionen und Senkung der Herstellungskosten für Embedded-Vision- und AI-Vision-Lösungen. Sie besteht aus einem proprietären Bildsensor, einer winzigen quadratischen 25-mm- Platine mit Objektivhalterung und einem optionalen Objektiv in verschiedenen Ausführungen. Das Optimom 1.5M-Modul arbeitet mit einem nativen MIPI CSI-2-Protokoll und wird mit einem kompletten Entwicklungs-Kit geliefert, das eine Adapterplatine, Kabel und Linux-Treiber umfasst und somit eine sofortige Integration in MIPI-basierte Verarbeitungseinheiten wie NVIDIA Jetson oder NXP i.MX-Lösungen ermöglicht. Optimom 1.5M ist mit einem 1,5-Megapixel-CMOS-Bildsensor ausgestattet und bietet ein breites Format von 1.920 x 800, das sich ideal für Scananwendungen wie Handscanner, Auto-ID-Systeme, Laborgeräte oder Drohnen eignet. Das Modul ist zu einem angepassten Preis für 1,5-MP-Lösungen erhältlich und gewährleistet gleichzeitig volle Kompatibilität zum Modul Optimom 2M (https://imaging.teledyne-e2v.com/products/imaging-modules/optimom/) mit höherer Auflösung. Beide Module können mit einem bereits installierten und fokussierten Objektiv geliefert werden, wodurch die mühsame Auswahl und Montage von Objektiven entfällt. Die zusätzliche Autofokus-Objektivoption ermöglicht es den Kunden, von einer erweiterten Schärfentiefe auch im Nahbereich zu profitieren, und kann mit verschiedenen Multi-Fokus- oder Autofokus-Algorithmen kombiniert werden. Die Optimom-Module werden vom 14. bis 16. März in einer Live-Demonstration auf der Embedded World (https://www.embedded-world.de/en/exhibit) in Nürnberg vorgestellt. Besuchen Sie uns am Teledyne-Stand 2-644 oder kontaktieren Sie uns online (https://imaging.teledyne-e2v.com/contact/), um weitere Informationen über die Produktmöglichkeiten und Anpassungsoptionen zu erhalten. Dokumentation, Muster und ein Evaluierungskit sind auf Anfrage erhältlich. Über Teledyne e2v Die Innovationen von Teledyne e2v sind führend in den Bereichen Gesundheitswesen, Biowissenschaften, Raumfahrt, Transport, Verteidigung und Sicherheit sowie in der Industrie. Der einzigartige Ansatz von Teledyne e2v besteht darin, auf die Markt- und Anwendungsherausforderungen der Kunden einzugehen und mit ihnen zusammenzuarbeiten, um innovative Standard-, halb- oder vollständig kundenspezifische Bildgebungslösungen zu entwickeln, die den Wert ihrer Systeme erhöhen. Weitere Informationen finden Sie unter imaging.teledyne-e2v.com Medienkontakt bei Teledyne e2v: Jessica.Broom@teledyne.com Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ebbf3925-ed9f-4e86-9c3b- c0fff2cbf76d/de °