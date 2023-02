IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations - Innocan Pharma: Meilensteine 2022 und Unternehmensausblick 2023

IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations - Innocan Pharma: Meilensteine 2022 und Unternehmensausblick 2023

CBD-basierte Medikamente und Wellness-Produkte sind ein wachstumsstarker Milliardenmarkt - sowohl im Human- als auch im Veterinärbereich. Das liegt daran, dass Cannabinoide ein breites Wirkungsspektrum, eine wahrscheinlich geringe Toxizität und ein hohes Sicherheitsprofil aufweisen.

Das kanadisch-israelische Pharmaunternehmen Innocan Pharma (ISIN: CA45783P1027) zielt daher darauf ab, den Markt zu erschließen, indem es Verabreichungssysteme erforscht und entwickelt, die die Potenz und Wirkungsdauer von CBD verbessern. Das Geschäftsjahr 2022 war in dieser Hinsicht von zahlreichen Forschungserfolgen und neuen strategischen Kooperationen geprägt, die auch im Jahr 2023 fortgesetzt werden sollen.

Erreichte Meilensteine im Jahr 2022

Das IP-Portfolio von Innocan Pharma besteht derzeit aus LPT CBD, CLX CBC und hochwertigen CBD-basierten Wellness-Produkten für Verbraucher.

- Die mit CBD beladene Liposomen-Plattform (LPT) ermöglicht eine genaue Dosierung, eine verlängerte Freisetzung und eine kontrollierte Verabreichung von CBD in den Blutkreislauf. Die Forschung an der LPT-Plattform befindet sich in der präklinischen Studienphase für zwei Indikationen: Epilepsie und Schmerzen.

Zwischen Juni und September 2022 führte Innocan Pharma mehrere erfolgreiche klinische Studien mit Hunden durch, die an refraktärer (arzneimittelresistenter) Epilepsie oder chronischen Schmerzen im Zusammenhang mit Osteoarthritis litten. In der Pilot-Schmerzstudie an Hunden erzielte das Unternehmen mit der LPT-Liposomen-Technologie eine signifikante Linderung der Symptome und eine CBD-Bioverfügbarkeit von nahezu 100 %. Die Ergebnisse der Epilepsiestudie bei Hunden zeigten auch, dass die Häufigkeit und Intensität epileptischer Anfälle durch CBD signifikant abnahm.

Zwei Patentfamilien aus der LPT-Kategorie befinden sich in fortgeschrittenen Stadien der Patenterteilung in den USA, EU, CA, CN, IN, IL und JP.

- Die mit CBD beladene Exosomen-Plattform (CLX) zielt auf regenerative und entzündungshemmende Eigenschaften des zentralen Nervensystems (ZNS) ab. Das IP-Portfolio in dieser Kategorie wird im Rahmen einer Zusammenarbeit mit Ramot (Tel Aviv University Applied Science) entwickelt und umfasst derzeit drei Patentanmeldungen.

- Innocan entwickelt und vermarktet zudem ein breites Portfolio innovativer und leistungsstarker Pflegeprodukte zur Förderung eines gesünderen Lebensstils. Dazu gehören SHIR-Kosmetika mit CBD sowie CBD-basierte Produkte, die auf Symptome wie Schmerzlinderung, Haarausfall oder Vaginalatrophie abzielen. Die Produkte, die sieben Patentfamilien umfassen, sind in Kanada, Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Portugal, Italien und Polen geschützt und werden dort vermarktet.

Darüber hinaus konnte Innocan Pharma 2022 zwei Koryphäen auf dem Gebiet der Arzneimittelentwicklung und der Veterinärmedizin gewinnen: Prof. Chezy Barenholz, der Erfinder des liposomenbasierten Krebsmedikaments Doxil®, und Dr. Antonio Benitz (Benitz Consulting), der Innocan bei der Kommerzialisierung von geistigem Eigentum (IP) im Veterinärbereich unterstützt.

Unternehmensausblick 2023

Im laufenden Geschäftsjahr plant Innocan Pharma mehrere Initiativen, die sich auf die LPT-Plattform konzentrieren und eine Grundlage für die Kommerzialisierung im Veterinärbereich als Teil der zukünftigen Expansion in den Humanbereich bilden.

Im Veterinärbereich umfassen die nächsten Schritte die Sicherheit und Toxizität für die Einreichung vor der INAD-Zulassung und die Vorbereitungen für das CVM-Meeting sowie die kommerzielle Erkundung der LPT-Plattform. Im Bereich der Humanmedizin plant Innocan Pharma, die Bereiche Sicherheit und Toxizität zusammen mit anderen Forschungsaufgaben auszuweiten, um die pre-IND-Einreichung bei der FDA zu erreichen. Im Segment Wellness-Produkte für Verbraucher strebt Innocan Pharma die weitere Kommerzialisierung und den Vertrieb bestehender Produkt-IPs und White-Label-Produkte an.

Sowohl die veterinär- als auch die humanmedizinische Verwendung von CBD-Wirkstoffen und Verabreichungsplattformen haben das Potenzial, innovative Behandlungsmöglichkeiten für eine Vielzahl von Symptomen zu schaffen. Mit den oben genannten Meilensteinen und Zielen für 2023 ist Innocan Pharma auf dem besten Weg, einen potenziellen Milliardenmarkt zu erschließen.

Webinar mit Innocan Pharma: Am 20. März 2023 um 17 Uhr läd Innocan Pharma zum Webniar ein. Interesse? Bitte melden Sie sich bei Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu . Gern schicken wir Ihnen die Einwahldaten.

