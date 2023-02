Warum Value-Aktien immer noch eine gute Investitionsmöglichkeit sind!

Value-Aktien haben in den letzten Jahren im Vergleich zu Wachstumsaktien unterdurchschnittlich abgeschnitten. Viele Anleger haben sich deshalb auf Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial konzentriert. Doch auch heute noch gibt es gute Gründe, warum Value-Aktien eine attraktive Investitionsmöglichkeit darstellen.

Gute Gründe für ein Value-Investment

Zunächst einmal haben Value-Aktien in der Regel ein stabiles Geschäftsmodell, das sich bereits bewährt hat. Diese Unternehmen verfügen oft über eine lange Geschichte und sind in der Lage, stabile Cashflows zu generieren und solide Gewinne zu erzielen.

Im Gegensatz dazu müssen Wachstumsunternehmen häufig hohe Investitionen tätigen, um ihr Wachstum aufrechtzuerhalten und ihr Business aufzubauen. Dies kann zu höheren Risiken und Unsicherheiten führen, insbesondere in Zeiten wirtschaftlicher Turbulenzen.

Coca-Cola-Aktie: Waschechter Dividenden-König

Ein Beispiel für eine Value-Aktie ist Coca-Cola (WKN: 850663). Das Unternehmen hat seit Jahrzehnten ein stabiles Geschäftsmodell und generiert jedes Jahr hohe Cashflows. Coca-Cola ist weltweit bekannt und hat eine starke Markenbekanntheit, die es ihm ermöglicht, auch in schwierigen Zeiten zu überleben.

Das Unternehmen zahlt auch seit Jahrzehnten verlässlich eine Dividende, die für viele Anleger attraktiv ist. Die letzte Dividendenerhöhung wurde Mitte Februar 2023 verkündet. Es war die 61. stetige Erhöhung.

Mit seiner erwarteten Dividendenrendite übertrifft der in Seattle ansässige Getränkehersteller viele börsennotierte Unternehmen. Gemessen an dem erwarteten KGV von 23,5 (Stand: 26.2.23, Morningstar) wird aber schon ein guter Aufschlag für die Qualität des Unternehmens gezahlt.

GM-Aktie: Fantasie durch autonomes Fahren

Ein weiteres Beispiel für eine Value-Aktie ist General Motors (WKN: A1C9CM). Das Unternehmen hat ebenfalls eine lange Geschichte und ist seit Jahrzehnten in der Automobilindustrie tätig.

Obwohl der Wandel zu elektrischen Fahrzeugen für GM und andere etablierte Automobilhersteller eine Herausforderung darstellt, hat das Unternehmen immer noch eine starke Marktposition und generiert solide Cashflows. Besonders das niedrige erwartete KGV von 5,7 (Stand: 26.2.23, Morningstar) könnte in Kombination mit dem Potenzial im Bereich des autonomen Fahrens ein Hinweis für eine Unterbewertung sein.

Auch zeigt man Initiative im Bereich der Elektromobilität. Hier könnten die Detroiter sogar in den kommenden Jahren zur treibenden Kraft im Heimatmarkt aufsteigen.

Was macht Coca-Cola und GM zu Value-Aktien? Nun, beide Unternehmen haben ein stabiles Geschäftsmodell und sind in der Lage, Cashflows aus ihren jeweiligen Kerngeschäften zu generieren. Darüber hinaus haben beide Unternehmen eine lange Geschichte und eine starke Marktposition, die es ihnen ermöglicht, auch in schwierigen Zeiten zu überleben. Allein diese Faktoren dürften Coca-Cola und GM zu spannenden Value-Investitionsmöglichkeiten für Anleger machen. Ob der Zeitpunkt für ein Investment aktuell ideal ist, dürfte wiederum eine andere Frage sein.

Keineswegs eine veraltete Strategie

Insgesamt dürften Value-Aktien auch heute noch eine gute Investitionsmöglichkeit darstellen, auch wenn viele sie als langweilig betrachten. Value-Aktien haben ein stabiles Geschäftsmodell und sind in der Lage, stabile Cashflows zu generieren. Obwohl sie nicht so schnell wachsen wie Wachstumsunternehmen, bieten sie oft eine attraktive Dividendenrendite, was das Investmentrisiko ein wenig vermindert.

Ob am Ende auch eine gute Rendite rauskommt, das steht wiederum auf einem anderen Blatt Papier. Hier dürfte es vor allem darauf ankommen, den idealen Einstiegs- und Ausstiegszeitpunkt zu erwischen.

Der Artikel Warum Value-Aktien immer noch eine gute Investitionsmöglichkeit sind! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Der Bärenmarkt-Überlebensguide: Wie du mit einer Marktkorrektur umgehst!

Ein erneutes Aufflammen von Corona in China, Krieg innerhalb Europas und eine schwächelnde Industrie in Deutschland in Zeiten hoher Inflation und steigender Zinsen. Das sind ziemlich viele Risiken, die deinem Depot nicht guttun.

Hier sind vier Schritte, die man unserer Meinung nach immer vor Augen haben sollte, wenn der Aktienmarkt einen Rücksetzer erlebt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Frank Seehawer besitzt Aktien von Coca-Cola. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

Aktienwelt360 2023