EQS-News: ENCAVIS AG erlangt Baureife für einen 105-MW-Solarpark in Mecklenburg-Vorpommern

07.03.2023 / 07:05 CET/CEST

Corporate News

ENCAVIS erlangt Baureife für einen 105-MW-Solarpark in Mecklenburg-Vorpommern

Hamburg, 7. März 2023 – Der im MDAX der Deutschen Börse AG gelistete Hamburger Wind- und Solarparkbetreiber Encavis AG (ISIN: DE0006095003, Prime Standard, Börsenkürzel: ECV) erlangte in der Gemeindevertretungssitzung vom 28. Februar den Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan seines Solarparks mit einer Gesamtleistung von 105 MW. Somit können die bauvorbereitenden Arbeiten, wie geplant, im Frühjahr 2023 eingeleitet werden. Es ist eines der ersten Solarprojekte in Mecklenburg-Vorpommern, das das Zielabweichungsverfahren erfolgreich durchlaufen hat, und zugleich das erste Projekt aus der Entwicklungspipeline mit dem Strategischen Entwicklungspartner PVPEG (ehemals Greifensolar), mit dem parallel auch ein zweites Projekt durchgeführt wird. "Wir erreichen mit der Schaffung der Voraussetzungen für den planmäßigen Baubeginn dieses leistungsstarken Solarparks das für 2022 gesetzte Ziel von 500 MW“, begrüßt Mario Schirru, Chief Investment Officer/Chief Operating Officer (CIO/COO) der Encavis AG den wichtigen Meilenstein und ergänzt: „Nach Fertigstellung wird dies der größte Solarpark der ENCAVIS in Deutschland sein und die Gesamterzeugungskapazität in diesem für uns so wichtigen Kernmarkt auf knapp 550 MW ansteigen.“ ENCAVIS kommt nun mit aktuell 2,1 GW am Netz und fast 360 MW im Bau seinem Ziel von 3,4 GW Erzeugungskapazität im Rahmen der Wachstumsstrategie „>>Fast Forward 2025“ einen großen Schritt näher. Dieser Solarpark wird nach Fertigstellung subventionsfreien Strom produzieren, der mittels eines langfristigen Stromabnahmevertrages (PPA), voraussichtlich über zehn Jahre, direkt an einen industriellen Kunden verkauft werden soll.



Über ENCAVIS:

Die Encavis AG (Prime Standard; ISIN: DE0006095003; Börsenkürzel: ECV) ist ein im MDAX der Deutsche Börse AG notierter Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt und betreibt ENCAVIS (Onshore-)Wind- und Solarparks in zwölf Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell rund 3,5 Gigawatt (GW), davon mehr als 2,1 GW durch die Encavis AG, das entspricht einer Einsparung von rund 0,8 Millionen Tonnen CO 2 pro Jahr allein durch die Encavis AG. Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert. ENCAVIS ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN-PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der Encavis AG wurden von zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "A"-Level, die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht ENCAVIS den "Prime"- Status.



