EQS-News: HELMA Eigenheimbau AG veröffentlicht vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2022

Lehrte, 07. März 2023 – Die HELMA Eigenheimbau AG hat heute detaillierte vorläufige Konzernzahlen nach IFRS für das Geschäftsjahr 2022 veröffentlicht.



Vertriebsergebnis:

Aufgrund des herausfordernden makroökonomischen Umfelds sowie der sprunghaft gestiegenen Zinsen und Baukosten musste der HELMA-Konzern vertriebsseitig im Geschäftsjahr 2022 einen Rückgang der Auftragseingänge um 42,9 % auf 255,2 Mio. EUR hinnehmen. Nach einem vertriebsstarken ersten Halbjahr 2022, in welchem das Rekordniveau des Vorjahres sogar leicht übertroffen wurde, entwickelten sich auf Gesamtjahressicht alle Geschäftsbereiche des HELMA-Konzerns rückläufig. Bedingt durch das sehr erfolgreiche Geschäftsjahr 2021 sowie die hohen Auftragseingänge in der ersten Jahreshälfte 2022 belief sich der Auftragsbestand zum 31.12.2022 auf 303,3 Mio. EUR (31.12.2021: 360,2 Mio. EUR).



Umsatz- und Ergebnisentwicklung:

Ausgehend von Umsatzerlösen in Höhe von 302,5 Mio. EUR (2021: 331,5 Mio. EUR) erzielte der HELMA-Konzern ein Ergebnis vor Steuern (EBT) in Höhe von 3,5 Mio. EUR (2021: 27,3 Mio. EUR), welches im Rahmen der EBT-Prognose vom 24.11.2022 liegt. Insbesondere die außerordentlichen Aufwendungen im Zusammenhang mit der Insolvenz der Natura-Holzbau GmbH, einem vormals wesentlichen Generalunternehmer der HELMA Ferienimmobilien GmbH, in Höhe von 17,6 Mio. EUR sowie Aufwendungen für Personalmaßnahmen in Höhe von 3,6 Mio. EUR reduzierten dabei das Konzern-EBT. Demgegenüber stehen Erträge aus Umsatzsteuererstattungsanträgen in Höhe von 2,4 Mio. EUR. Ohne Berücksichtigung der dargestellten Sondereffekte, welche saldiert rund 18,8 Mio. EUR betragen, würde das Konzern-EBT mit rund 22,3 Mio. EUR in einem sehr herausfordernden Marktumfeld auf gutem Niveau liegen.



Ausblick:

Die makroökonomischen Herausforderungen bedingen eine strategische Adjustierung des HELMA-Konzerns, um dem vorherrschenden Marktumfeld bestmöglich zu begegnen und auch das Jahr 2023 aus der Position der Stärke zu bestreiten. Wesentliche Eckpfeiler sind dabei insbesondere die Forcierung des profitablen Unternehmenswachstums, die nachhaltige Optimierung der Aufbauorganisation sowie die Harmonisierung, Standardisierung und Digitalisierung der Ablauforganisation. Zudem rücken die Themen Governance, Compliance und Nachhaltigkeit weiter in den Fokus. Dabei profitiert HELMA von einer soliden Finanzlage, welche von einer ausgewogenen Finanzierungsstruktur mit einer komfortablen Liquiditätsausstattung sowie einer überdurchschnittlich hohen Eigenkapitalquote gekennzeichnet ist.



Unter Berücksichtigung des Auftragsbestands und der Projektpipeline zum 31.12.2022 sowie unter der Annahme, dass sich die weiterhin verhaltene Nachfrage im Jahresverlauf 2023 stetig verbessert, erwartet der HELMA-Konzern für 2023 ein profitables Geschäftsjahr mit einem positiven EBT in etwa auf Vorjahresniveau sowie Umsatzerlösen jenseits der 300 Mio. EUR, leicht bis moderat über dem Vorjahr.



Finanzkennzahlen auf einen Blick:

Eine Übersicht der vorläufigen Finanzkennzahlen des HELMA-Konzerns für das Geschäftsjahr 2022 ist unter nachfolgendem Link abrufbar:



https://ir.helma.de/download/companies/helmaeigenheimbau/Figures/2023_helma_vorl_finanzkennzahlen_de.pdf



Der Geschäftsbericht 2022 und der Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2022 werden am 22. März 2023 veröffentlicht.



Über die HELMA Eigenheimbau AG:

Die HELMA Eigenheimbau AG (HELMA) ist einer der führenden deutschen Baudienstleister mit Full-Service-Angebot. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung, der Planung, dem Verkauf sowie der Bauregie von individuell geplanten Einfamilienhäusern, welche in traditioneller Massivbauweise („Stein auf Stein“) auf den Grundstücken der Kunden gebaut werden. Über die Tochtergesellschaft HELMA Wohnungsbau GmbH, welche als breit diversifizierter Projektentwickler und Bauträger auftritt, besteht in verschiedenen Metropolregionen Deutschlands ferner die Möglichkeit, das individuelle Traumhaus auch zusammen mit einem passenden Grundstück aus einer Hand zu erwerben. Darüber hinaus verwirklicht die HELMA Wohnungsbau GmbH in ausgesuchten Lagen hochwertige Doppelhaus-, Reihenhaus- und Wohnungsbauprojekte.



Mit der Realisierung von Ferienhäusern und -wohnungen an infrastrukturell gut entwickelten Standorten, vorwiegend an der Nord- und Ostseeküste sowie attraktiven Seen- und Flusslagen und in den Mittelgebirgen in Deutschland, ist die Tochtergesellschaft HELMA Ferienimmobilien GmbH mittlerweile die führende Anbieterin in ihrem Marktsegment. Das Angebot richtet sich überwiegend an Privatkunden zur Selbstnutzung oder als Kapitalanlage.



Das Tochterunternehmen Hausbau Finanz GmbH komplettiert als Finanzierungs- und Bauversicherungsvermittler das Angebot der HELMA-Gruppe.



Seit der Gründung von HELMA im Jahr 1980 konnten weit über 10.000 attraktive Wohn- und Ferienimmobilien an zufriedene Kunden übergeben werden. Über 400 Mitarbeiter und Fachberater stellen sicher, dass mittlerweile jährlich ca. 1.000 weitere hinzukommen. HELMA - Wir bauen für Ihr Leben gern.



