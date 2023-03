HelloFresh: Chance von 163,03 Prozent p.a.!

Das Management von HelloFresh legt heute um 8:30 MEZ den Geschäftsbericht für das 4. Quartal offen. Bis dato hat sich das Geschäftsmodell des Kochboxenversenders trotz Inflation und Konsumschwäche als widerstandsfähig erwiesen. Als Folge der Expansion in den US-Markt legte der Umsatz im dritten Quartal 2022 um 31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal zu. Der Quartalsumsatz kletterte auf 1,86 Milliarden Euro. Für das Jahr 2022 erwartet der CEO ein Umsatzwachstum zwischen 18 und 23 Prozent. Das Geschäftsmodell, Kochboxen und fertige Gerichte anzubieten, lässt sich nicht überall ausrollen. So zieht sich HelloFresh nach weniger als einem Jahr aus dem japanischen Markt zurück. Dieses Engagement galt als Testlauf für den gesamten asiatischen Markt.

Zum Chart

Ende November 2021 begann der Abstieg des Aktienkurses von HelloFresh. Ausgehend vom All Time High bei 97,50 Euro sank der Aktienkurs auf das partielle Tief bei 19,94 Euro am 21. Oktober 2022. In der Spitze misst dieser Abschwung 80 Prozent. Im Vergleich zur Benchmark MDax versäumte die Aktie auch einen signifikanten Hochlauf im Oktober und November 2022. Im Zuge dieser Seitwärtsentwicklung wurde die Unterstützung bei knapp unter 20 Euro seit Oktober 2022 sechs Mal getestet, aber nie signifikant unterschritten. Am 2. März 2023 hatte es zuletzt den Anschein, als ob der Support bei 19,94 Euro durchbrochen wird. Im unmittelbaren Vorfeld der Präsentation der Quartalszahlen hat der Kursverlauf jedoch Stärke bewiesen und prallte vom Supportbereich nach oben hin ab. Wird dieses Niveau jedoch im Lichte der aktuellen Quartalszahlen durchbrochen, ist der Weg bis zum Level bei 16,33 Euro offen. Hält die Unterstützung, rückt ein Anstieg bis 27,86 Euro in den Bereich des Möglichen.