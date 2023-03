Occidental Petroleum: Aufwärtstrend verlassen!

Die Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway hat weitere rund 5,8 Mio. Aktien des Erdölunternehmens Occidental Petroleum im Gegenwert von etwa 355 Mio. Dollar erworben, wie aus den eingereichten Unterlagen bei der US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht. Dabei hat Berkshire Hathaway bereits im vergangenen Jahr seine Beteiligung an dem Unternehmen deutlich ausgebaut und hält derzeit rund 22 % der Aktien.

Dem Wertpapier hatte dies im Kursverlauf bislang nicht wirklich geholfen, obwohl die Aktie deutlich höher als noch Anfang 2020 notiert. Trotzdem begrenzt fortlaufend ein seit 2011 bestehender Abwärtstrend das Aufwärtspotenzial, wie die Kursspitzen im August und November letzten Jahres eindrucksvoll belegen. Schwierig könnte es allerdings dadurch werden, dass nun ein seit Anfang letzten Jahres laufender Aufwärtstrend gebrochen wurde und dadurch Korrekturpotenzial sehr wahrscheinlich geworden ist.

Trend ist technisch futsch

Um wirklich von einer Konsolidierung sprechen zu können, sollte die Occidental Petroleum-Aktie mindestens unter 59,00 US-Dollar notieren. Nur in diesem Szenario kämen dann Abschläge auf 55,91 und darunter in den Bereich von 51,97 und schließlich dem 200-Wochen-Durchschnitt bei derzeit 48,98 US-Dollar ins Spiel und könnten für ein Short-Investment herhalten. Ein Wiedereintritt in den vorherigen Aufwärtstrend wird dagegen als sehr schwierig gewertet, erst oberhalb von 65,00 US-Dollar dürfte ein solches Unterfangen gelingen. Aufgrund des darüber verlaufenden Abwärtstrends bleibt das Aufwärtspotenzial dann aber auf rund 70,00 US-Dollar begrenzt.