Tesla am Scheideweg | Prime day schwach | WK Kellogg Übernahme

#finanzmarkt #eröffnungsglocke



Die Wall Street legte am Mittwoch zu – der Nasdaq schloss auf einem neuen Rekordhoch. Der Optimismus rund um Künstliche Intelligenz trieb die Kurse, besonders die Aktie von Nvidia, die zwischenzeitlich einen Börsenwert von 4 Billionen US-Dollar erreichte.



Amazon-Aktien gerieten trotz Prime Day unter Druck – laut Bloomberg liegen die Umsätze deutlich unter dem Vorjahr. Dagegen stiegen die Aktien von Delta Air Lines vorbörslich um fast 12 %, nachdem das Unternehmen starke Quartalszahlen vorlegte und den Ausblick für 2025 bestätigte.



Auf der politischen Seite sorgt Donald Trump für Schlagzeilen: Ab dem 1. August sollen neue US-Zölle in Kraft treten – unter anderem 50 % auf Kupferimporte sowie auf Waren aus Brasilien. Präsident Lula kündigte umgehend Gegenmaßnahmen an. Der Brasilien-ETF EWZ verlor im vorbörslichen Handel 2 %, Petrobras mehr als 1 %.



In den USA sorgen die neuen Zollpläne für Inflationssorgen. Auch das Fed-Protokoll zeigt: Die US-Notenbank ist uneins über das weitere Vorgehen bei Zinssenkungen.



Zum Wochenschluss richtet sich der Blick auf die bevorstehende Q2-Berichtssaison – und mögliche Auswirkungen der Handelskonflikte auf Unternehmen und Märkte.



00:00 Intro

00:25 Rekordhoch beim Nasdaq | DAX stark

01:01 Themenüberblick: Zölle | Arbeitsmarkt | Zahlen | Staatsanleihen

02:41 Asien: Makro Konjunkturdaten | China | Südkorea | Japan

05:03 Delta Airlines | Helen of Troy | Conagra | Ferrero kauft Kellogg

09:28 Zölle: 50 % Zölle für Brasilien | EU Maßnahmenpaket | Zollchaos

16:59 Jerome Powell: Druck steigt | Waffenlieferungen an Russland

20:39 Musk: Kritik an Grok 4 | X CEO zurückgetreten | Tesla Expansion stockt

23:58 Meldungen: Amazon | Alphabet | Microsoft | Meta | Open AI | u.v.m.