Trading-Chance Aixtron: Short-Chance für risikofreudige Trader

Ende Februar meldete der Anlagenbauer Aixtron starke Ergebnisse für das Jahr 2022 und erwartet entsprechend des 2023er-Ausblicks, dass das Wachstum dynamisch weitergeht. Die Trader honorierten diese Aussagen zwar mit einem Kurssprung, aber danach passierte nichts mehr. Und das ist auch nachvollziehbar: Eine Trading-Chance Short für Risikofreudige.

Aixtron stellt Anlagen her, die in der Produktion im Halbleitersektor zum Einsatz kommen. Aber während die Aktien der Chiphersteller selbst ebenso wie die Anteilsscheine nicht weniger Zulieferer 2022 kräftig unter Druck standen, gehörte Aixtron zu den Top-Performern des MDAX. Denn hier stieg der Auftragseingang weiter, hier blieb die Gewinnmarge auf dem grandios hohen Level von 2021. Und so soll es laut Aixtron auch weitergehen.

Kann der Auftragseingang wirklich immer weiter steigen?

Rein von der Logik her überrascht das ein wenig. Denn Produktionsanlagen sind Anschaffungen, die jahrelang ihren Dienst tun. Der massive Chipmangel 2021, der sich bis 2022 hinzog, hat viele große Hersteller veranlasst, ihre Produktionskapazität auszuweiten. Das hat das Auftragsbuch von Aixtron erheblich vergrößert, zugleich stehen viele Aufträge noch aus. Aber Aixtron rechnet auch für 2023, dass der Auftragseingang immer weiter steigt, obwohl eine Welle von Anschaffungen bereits gelaufen ist. Was daher nur dann realistisch wäre, wenn sich so mancher, derzeit skeptischer Chiphersteller irrt und die Nachfrage nach Halbleitern 2023 wieder kräftig anzieht. Käme es nicht so, könnte Aixtron ein „Auftragsloch“ drohen. Aber wie wird es denn nun laufen?

Die Crux ist, dass man das eben nicht vorhersagen kann. Die Analysten sehen die Perspektive der Aktie mehrheitlich positiv, deren durchschnittliches Kursziel liegt derzeit bei 33,40 Euro und damit knapp über dem Hoch vom vergangenen Herbst. Aber auch wenn der Gewinn 2023 weiter kräftig entsprechend des unternehmenseigenen Ausblicks steigt: Damit wäre schon jetzt für die 2023er-Gewinnschätzung ein Kurs/Gewinn-Verhältnis von 24 erreicht. Was nur dann bei einem derart konjunktursensiblen Titel angebracht wäre, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass sich das kräftige Wachstum 2024 und 2025 fortsetzt, hoch wäre. Damit aber rechnen die Analysten derzeit nicht.

Die Bullen nutzen ihre Chance bislang nicht

Das dürfte auch den Anlegern mehrheitlich klar und der Grund sein, wieso der Kurssprung, den dieser starke Ausblick am 28.2. ausgelöst hatte, schon am Folgetag von Gewinnmitnahmen abgelöst wurde, die wohl kaum zufällig genau auf Höhe einer über die beiden vorherigen Hochs konstruierbare Abwärtstrendlinie einsetzten. Diese Abgaben wurden zwar an der nächstgelegenen Auffangzone bei 27,70/28,18 Euro erst einmal aufgefangen. Aber es fällt auf …

… dass die daraus entstehende Chance, diese Widerstandslinie mit einem umgehenden, zweiten Anlauf zu überwinden, nicht genutzt wird. Die Aixtron-Aktie hält sich zwar über dieser gerade verteidigten Unterstützungszone, macht aber keine Anstalten, nach oben davon zu ziehen. Das erweckt den Eindruck, dass der Aktie auf diesem Niveau die Käufer ausgehen. Wer gezielt vorsichtig agiert, würde mit einem Short-Trade warten, bis diese Unterstützungszone bricht. Wer risikofreudiger vorgeht, würde eher gleich auf die Short-Seite setzen und den Trade an dem Punkt absichern, wo ein Short-Setup vom Tisch wäre: knapp über den beiden Hochs vom Januar und Februar.

Ein Short-Trade setzt auf den nächsten Korrekturimpuls

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UniCredit vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 37,270 Euro, daraus errechnet sich momentan ein Hebel von 3,3. Den Stop Loss würden wir bei 31,70 Euro in der Aktie platzieren, das entspricht im Zertifikat einem Kurs von ca. 5,55 Euro. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf Aixtron lautet HC261T.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 30,75 Euro, 31,33 Euro, 32,21 Euro

Unterstützungen: 28,18 Euro, 27,70 Euro, 26,42 Euro, 24,54 Euro

Knock-Out Zertifikat Short auf Aixtron

Basiswert Aixtron WKN HC261T ISIN DE000HC261T8 Basispreis 37,270 Euro K.O.-Schwelle 37,270 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent UniCredit Hebel 3,3 Stop Loss Zertifikat 5,55 Euro

