Nasdaq-100 Index® (Daily) - Spannend hoch 3!

Einen der derzeit spannendsten Chartverläufe finden Anlegerinnen und Anleger aktuell im amerikanischen Technologiesektor vor. Das liegt an unterschiedlichen Faktoren. Zunächst unterstreichen der Bruch des Abwärtstrends seit Dezember 2022 sowie der jüngste Doppelboden die Ambitionen der Bullen. Gleichzeitig befindet sich der Nasdaq-100® seit Anfang Februar im Korrekturmodus. Charttechnisch schlägt sich das beschriebene Innehalten in der Ausprägung einer klassischen Flagge nieder (siehe Chart). Und noch ein dritter Aspekt ist derzeit wichtig: Bei den Glättungslinien steht nicht nur die Rückeroberung der 200-Tages-Linie (akt. bei 11.904 Punkten) zu Buche, sondern es könnte zeitnah auch zu einem positiven Schnittmuster zwischen der langfristigen Glättung und dem 50-Tages-Pendant (akt. bei 11.846 Punkten) kommen. Per Saldo spitzt sich die charttechnische Ausgangslage immer weiter zu – ein Ausbruch dürfte den nächsten Trendimpuls nach sich ziehen. Dabei definieren wir eine „bullishe“ Auflösung der o. g. Flagge (obere Begrenzung akt. bei 11.409 Punkten) als Signalgeber auf der Oberseite, während gen Süden die beiden genannten Durchschnitte Taktstockfunktion besitzen.

Nasdaq-100 Index® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Nasdaq-100 Index®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.