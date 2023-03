NORDEX - Gefährdet die Reaktion auf die Zahlen die Ausbruchschance?

Nordex SE - WKN: A0D655 - ISIN: DE000A0D6554 - Kurs: 14,540 € (XETRA)

Nordex erzielt 2022 laut vorläufigen Zahlen einen Umsatz von €5,7 Mrd (VJ: €5,4 Mrd, Bloomberg-Prognose: €5,44 Mrd) und ein Ebitda von -€244 Mio (VJ: +53 Mio, Bloomberg-Prognose: -€216 Mio) und eine Ebitda-Marge von -4,3 % (VJ: 1,0 %). Der Ausblick für 2023 soll am 31. März gegeben werden. Quelle: stock3 Börsen-Live-Ticker

In erster Reaktion auf die Zahlen war die Aktie von Nordex in der Vorbörse schon auf 13,80 EUR eingebrochen, kann sich jetzt aber wieder etwas nach oben arbeiten (aktueller Vorbörsenkurs in Violett markiert). Insgesamt liegt charttechnisch ein steiler Aufwärtstrend vor, der nach einer starken Bodenbildung im Oktober begann und bis 15,15 EUR führte. Seither bildet sich unter der Marke ein an sich bullisches Konsolidierungsdreieck aus, das bei einem Anstieg über 14,80 EUR nach oben verlassen wäre und eine Kaufwelle bis 16,10 und 16,83 EUR folgen dürfte. Und die Chance auf einen solchen Kursanstieg würde auch die aktuelle Korrektur noch nicht gefährden.

Bullisches Setup erst unter 12,90 EUR gekontert

Dagegen wäre eine weiterhin negative Reaktion auf die Zahlen erst dann problematisch, wenn nicht nur das potenzielle Dreieck nach unten verlassen würde, sondern auch ein Bruch der Unterstützungen bei 13,29 und 12,90 EUR erfolgen sollte. Bis zu diesem Punkt würden Korrekturbewegungen den Aufwärtstrend nicht tangieren und könnten jederzeit in einen neuen Aufwärtsimpuls in Richtung 16,00 EUR münden. Unter 12,90 EUR dürfte die Nordex-Aktie dagegen bis 11,09 EUR einbrechen.

Nordex Chartanalyse (Tageschart)

