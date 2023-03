ORACLE - Aktie bricht nach Quartalszahlen rund 5% ein

Oracle Corp. - WKN: 871460 - ISIN: US68389X1054 - Kurs: 86,870 $ (NYSE)

Oracle übertrifft im dritten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $1,22 die Analystenschätzungen von $1,21. Umsatz mit $12,4 Mrd. unter den Erwartungen von $12,43 Mrd. Quelle: stock3 Börsen-Live-Ticker

Bei den Zahlen von Oracle treffen sich Licht und Schatten. So konnte das Cloudgeschäft für Speicherlösungen fast 50 % zulegen, dafür war der Nettogewinn im vergangenen Quartal mit 1,9 Mrd. USD rückläufig. Die Reaktion der Anleger fiel zwar negativ, aber im Kontext zur aktuellen Börsenentwicklung mit einem nachbörslichen Rücksetzer auf rund 83,60 USD bislang noch eher moderat aus.

Sollte es bei einem Rückfall um rund 5 % bzw. einer Eröffnung im Bereich von 84,00 USD bleiben, könnte die Aktie temporär noch eine Gegenbewegung bis 85,87 USD starten. Die Unterseite der Range der letzten Wochen dürfte die Bären dann zu weiteren Verkäufen einladen und in den kommenden Tagen zu einer Korrektur an die Tiefs vom Dezember bei 78,06 und 79,43 USD führen. Hier hätte die Aktie von Oracle die Chance, den an sich intakten und enorm dynamischen Aufwärtstrend seit Ende September fortzusetzen.

Auf der Oberseite würde bei einem Anstieg über 88,00 USD sogar ein kleines Kaufsignal aktiviert, dem eine Kaufwelle an das Rallyhoch bei 91,39 USD folgen kann. Zu einer Fortsetzung des mittelfristigen Anstiegs bis 94,20 - 95,00 und darüber auf 97,50 USD käme es jedoch erst bei einem dynamischen Anstieg über 91,77 USD.

Oracle Chartanalyse (Tageschart)

