ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt AT&S auf 'Hold' - Ziel mehr als halbiert

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat AT&S von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 65 auf 30 Euro gesenkt. Nach der Gewinnwarnung für das vierte Quartal, Verschiebung der mittelfristigen Ziele um ein Jahr und dem pessimistischeren Halbjahresausblick kappte Analyst Alexander Thiel seine Schätzungen für den österreichischen Hersteller von Leiterplatten für die Chipbranche bis 2024 deutlich. Seine mittelfristige Margenprognose fällt in einer am Dienstag vorliegenden Studie von 28,5 auf 27,2 Prozent. AT&S leide unter der Schwäche des größten Kunden Intel und die Berechenbarkeit des Geschäftsverlaufs sei entsprechend schwach./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2023 / 13:53 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2023 / 20:00 / ET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------