EQS-News: Enapter AG erweitert Management und stärkt operativen Bereich

PRESSEMITTEILUNG Enapter AG erweitert Management und stärkt operativen Bereich Berlin, 14. März 2023. Die Enapter AG (ISIN: DE000A255G02) hat ihr Management im Zuge ihres deutlichen Unternehmenswachstums ausgebaut. Die Führungsebene um die Vorstände CEO Sebastian-Justus Schmidt und CFO Gerrit Kaufhold sowie Geschäftsführer und CTO Jan-Justus Schmidt wird mit zwei weiteren Chief Officer und Geschäftsführern erweitert, um die operativen Gesellschaften weiter zu stärken. Das C-Level wird zudem mit Vaitea Cowan im Bereich Kommunikation erweitert. Michael Söhner rückt auf in die Geschäftsführung der Enapter S.r.l. und leitet als Chief Operations Officer (COO) seit dem 1. März 2023 das operative Geschäft von Enapter. Zuvor war er Head of Engineering & Pisa Site Operations Manager der Enapter S.r.l. am Standort Pisa. Als COO wird er für den weiteren Ausbau und die Optimierung der operativen Prozesse im Unternehmen verantwortlich sein. Philip Hainbach, seit dem 01. Oktober 2022 bereits Chief Governance Officer (CGO) und davor Head of Energy Policy & Government Affairs bei Enapter, ist seit dem 01. März 2023 Teil der Geschäftsführung der Enapter GmbH. Als CGO verantwortet er weiterhin die Bereiche Legal, Governance, HR, Sustainability, Funding und Public Affairs. Michael Söhner und Philip Hainbach agieren jeweils als Co-Geschäftsführer der beiden Gesellschaften und werden gemeinsam mit dem bisherigen alleinigen Geschäftsführer der Enapter S.r.l. und der Enapter GmbH, Jan-Justus Schmidt, den Ausbau der Geschäftsaktivitäten vorantreiben. Die Rolle des Chief Communication Officer (CCO) übernimmt seit dem 1. März 2023 Vaitea Cowan. Sie ist Mitgründerin von Enapter und hatte bisher die Position der Head of Communication inne. Als CCO unterstehen Vaitea Cowan die interne und externe Kommunikation aller Standorte. Ihr ausgesprochen starkes Netzwerk in der Branche und ihr bisheriges internationales Auftreten als Gesicht von Enapter bieten beste Voraussetzungen für den weiteren Ausbau der Marke und der Wahrnehmung des Unternehmens. Sebastian-Justus Schmidt, CEO von Enapter: „Enapter will in der Hochlaufphase des industriellen Wasserstoffmarktes eine führende Rolle einnehmen. Das erweiterte Managementteam kennt Enapter umfassend und ist prädestiniert für die anstehenden Aufgaben. Mit diesem starken Team sind wir hervorragend aufgestellt, um unsere Produkte auch im industriellen Umfeld zu etablieren und Marktanteile auszubauen. Auf diesem Weg werden wir die Dekarbonisierung der Wirtschaft in großen Schritten vorantreiben.“ Über Enapter Enapter ist ein innovatives Energietechnologieunternehmen, das hocheffiziente Wasserstoffgeneratoren – sogenannte Elektrolyseure – herstellt, um fossile Brennstoffe zu ersetzen und so die Energiewende global voranzutreiben. Die patentierte und bewährte Anionenaustauschmembran-Technologie (AEM) ermöglicht die Serien- und Massenproduktion von kostengünstigen Elektrolyseuren zur Produktion von grünem Wasserstoff in jedem Maßstab und nahezu an jedem Ort der Welt. Die modularen Systeme werden bereits heute weltweit unter anderem in den Bereichen Energie, Mobilität, Industrie, Heizung und Telekommunikation eingesetzt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Deutschland und einen Produktionsstandort in Italien. Die Enapter AG ist im regulierten Markt der Börsen Frankfurt und Hamburg gelistet, WKN: A255G0 Weiterführende Informationen: Website: https://www.enapter.com

Twitter: https://twitter.com/Enapter

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/enapter

Facebook: https://www.facebook.com/enapterenergystorage

Instagram: https://www.instagram.com/enapter/ Pressekontakt: Enapter Public Relations Vaitea Cowan

Tel.: +49 (0) 30 921 008 130

E-Mail: pr@enapter.com Kontakt Finanz- und Wirtschaftspresse: Ralf Droz / Doron Kaufmann

edicto GmbH

Tel.: +49 (0) 69 90 55 05-54

E-Mail: enapter@edicto.de

