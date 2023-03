EQS-News: Karl Havard wechselt von Amazon Web Services zu Northern Data und wird den Geschäftsbereich Cloud Solutions leiten

EQS-News: Northern Data AG / Schlagwort(e): Personalie

Karl Havard wechselt von Amazon Web Services zu Northern Data und wird den Geschäftsbereich Cloud Solutions leiten



14.03.2023 / 07:30 CET/CEST

Karl Havard wechselt von Amazon Web Services zu Northern Data und wird den Geschäftsbereich Cloud Solutions leiten

Der Branchenveteran bringt umfassende Erfahrung in der Entwicklung von Cloud-basierten Unternehmenslösungen bei einigen der weltweit führenden Hyperscalern mit

Karl Havard wird eine Strategie entwickeln, die sowohl kurzfristige Umsatzziele als auch langfristiges Unternehmenswachstum ermöglicht

CEO Aroosh Thillainathan: „Idealer Kandidat, der Marktkenntnisse und unternehmerische Führung in unseren attraktiven Geschäftsbereich einbringt“

Frankfurt am Main – 14. März 2023 – Die Northern Data AG (XETRA: NB2, ISIN: DE000A0SMU87) gibt heute bekannt, dass der Geschäftsbereich Cloud Solutions erfolgreich mit dem Branchenveteranen Karl Havard als Managing Director besetzt werden konnte. Mit seiner langjährigen Führungserfahrung, bei einigen der weltweit führenden Hyperscalern Cloud-basierte Unternehmenslösungen zu entwickeln, wird Karl Havard sein tiefes Verständnis der Branche in den Geschäftsbereich Cloud Solutions von Northern Data einbringen. Zuletzt war er bei Amazon Web Services (AWS) als Head of EMEA GtM, AWS & Accenture Business Group tätig, wo er die gemeinsam entwickelten Cloud- und Branchenlösungen leitete und die wichtigsten Transformations- und Wachstumsherausforderungen der Kunden in Angriff nahm. Davor leitete er die preisgekrönte Google Cloud Alliance der GFT Group, die als “Breakthrough Partner of the Year” für EMEA ausgezeichnet wurde, und verhalf GFT zwischen 2019 und 2020 zu einem Umsatzwachstum von über 100 Prozent. Von London aus wird Karl alle globalen Geschäftsaktivitäten leiten. Auf der Grundlage seiner Erfahrung und seines Fachwissens in Bezug auf Cloud-Lösungen wird er eine Strategie entwickeln, die sowohl kurzfristige Umsatzziele als auch langfristiges Geschäftswachstum verfolgt.



Aroosh Thillainathan, Gründer und CEO von Northern Data, kommentierte: „Aufgrund seiner Erfahrung bei Hyperscalern wie AWS und Google sind Karls Marktkenntnisse und unternehmerische Führung ideal für unseren attraktiven Geschäftsbereich. Die Kombination unserer Cloud-Lösung – die speziell für Accelerated-Computing-Kunden entwickelt wurde – mit seinem Fachwissen und seiner Erfahrung wird es uns ermöglichen, neue Beziehungen zu knüpfen und die wachsende Kundennachfrage zu befriedigen. Mit den neuesten NVIDIA-Grafikprozessoren haben wir von Grund auf eine Cloud-Plattform aufgebaut. Das Feedback aus den Machbarkeitsstudien im letzten Jahr und von unseren jetzt eingebundenen Kunden zeigt deutlich: Unsere frühzeitige Einschätzung des wachsenden Appetits nach europäischem Cloud-Computing, das als intelligente Erweiterung für die bestehenden Hyperscaler-Umgebungen angeboten wird, war richtig. Ich freue mich sehr, Karl im Cloud-Team willkommen zu heißen und damit die Bereichsleitung von Northern Data erfolgreich zu vervollständigen.“



Karl Havard sagt über seine neue Aufgabe: „Ich freue mich, zu Northern Data zu kommen, am weiteren Aufbau des Unternehmens mitzuwirken und sicherzustellen, dass es im Accelerated Computing den nächsten großen Sprung nach vorn macht. Die explosionsartige Popularität von ChatGPT, HPC und Edge Computing beweist, dass KI und ML die nächste Entwicklungsstufe im Markt sind. Northern Data hatte den visionären Weitblick, in Europa Cloud-Lösungen auf eine nachhaltige Weise zu entwickeln, die es Unternehmen, die an der Cloud-Revolution teilhaben wollen, ermöglichen wird, schnell Wettbewerbsvorteile zu erlangen. Northern Data wird einen schlanken Stack auf den Markt bringen, der dank unserer erstklassigen Hardware mit einer überragenden Leistung kombiniert wird. Ich freue mich sehr, an diesem Höhepunkt der Entwicklung zu diesem Team zu stoßen: Angesichts der Marktnachfrage und des Entwicklungspotenzials sind wir perfekt positioniert für ein gewaltiges Wachstum, und wir werden unsere Fähigkeiten durch weitere Technologiepartnerschaften weiter ausbauen."



Vor zwei Jahren sah Northern Data die Chance, das Marktangebot zu verbessern und den Bedarf der Vorreiter-Unternehmen in den Bereichen Data Science, Machine Learning und KI zu decken. Northern Data erkannte den wachsenden Bedarf in rechenintensiven Branchen und entwickelte in Europa eine GPU-basierte Cloud, die speziell auf diese Bedürfnisse zugeschnitten ist. Heute ist die schlanke IaaS-Schicht für erste Kunden in Betrieb, zu denen sowohl Start-ups als auch größere Unternehmen gehören. Der schlanke technische Cloud Stack von Northern Data ermöglicht es Unternehmen jeder Größe, die von ihnen benötigte Cloud-Umgebung zu schaffen und dabei die Vorteile der sofortigen GPU-Verfügbarkeit in einem der größten europäischen GPU-Cluster, bei dem die Datenhoheit gewährleistet ist, zu nutzen. Die Plattform bietet nicht nur flexible, nachhaltige und sichere Lösungen für Start-ups, sondern wurde auch als Ergänzung zu den Dienstleistungen traditioneller Hyperscaler konzipiert. Die Cloud-Lösung von Northern Data bietet Alleinstellungsmerkmale wie CPU und RAM ohne Überbuchung (Overcommitment) und ein Netzwerk mit hoher Bandbreite zu einem transparenten, wettbewerbsfähigen Preis ohne versteckte Kosten. Darüber hinaus können Kunden aufgrund der von Northern Data angestrebten Klimaneutralität hochwertige GPU-Hardware zu einem wettbewerbsfähigen Preis erwerben und dabei ihren ökologischen Fußabdruck verringern. Northern Data ist stolz darauf, ihre Vision einer nachhaltig betriebenen, europäisch basierten Cloud-Lösung zu verwirklichen.



Über Northern Data: Wir bei Northern Data sind davon überzeugt, dass High-Performance Computing (HPC) nie dagewesene Möglichkeiten für Forschung und Entwicklung, Wirtschaft und letztlich den menschlichen Fortschritt eröffnen wird. Unser multinationales Unternehmen wird durch die Entwicklung und den Betrieb einer effizienten, umweltfreundlichen HPC-Infrastruktur schnell zu einem weltweit bedeutenden Anbieter von GPU- und ASIC-basierten Lösungen. Wir kombinieren intelligente und nachhaltige Rechenzentren, hochmoderne Hardware und selbst entwickelte Software für verschiedene HPC-Anwendungen wie Bitcoin-Mining, Blockchain, künstliche Intelligenz, Big-Data-Analytik, IoT und Grafik-Rendering. Wir arbeiten in großen, maßgeschneiderten Rechenzentren und proprietären mobilen Hochleistungsrechenzentren, die eine ultimative Flexibilität bei der Standortwahl bieten.



Investor Relations: Jens-Philipp Briemle

Head of Investor Relations

An der Welle 3

60322 Frankfurt am Main

E-Mail: jens-philipp.briemle@northerndata.de

Telefon: +49 171 557 6989

