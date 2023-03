MICROSOFT - Reicht die Power der Bullen aus?

Microsoft Corp. - WKN: 870747 - ISIN: US5949181045 - Kurs: 257,540 $ (Nasdaq)

Als Investor würde ich das Kursgeschehen in der Microsoft-Aktie aktuell mit Argusaugen verfolgen. In den vergangenen Monaten kam es in dieser zu einer Bodenbildung oberhalb von 220 USD. Der dortige Support wurde dreimal getestet und erfolgreich gehalten. Auf der anderen Seite hingegen sorgte der Preisbereich ab ca. 250 USD für Probleme. Erst Anfang Februar konnte dieser nachhaltig überwunden werden, bevor bei 276,76 USD Schluss war. Die dort einsetzende Korrektur führte den Aktienkurs zurück in den alten Widerstandsbereich um 250 USD, wo sich in den vergangenen Tagen leichtes Kaufinteresse zeigte.

Mit dieser kurzen Zusammenfassung sind wir auch schon in der Gegenwart angekommen und diese ist durchaus spannend. Sofern die Käufer den Supportbereich um 250 USD halten, könnte es in den nächsten Tagen und Wochen zu neuen Hochs bei 280 und sogar bis hin zu 300 USD kommen. Mit einem Tagesschlusskurs unterhalb von 245 USD nimmt das Risiko jedoch wieder zu. Im ungünstigsten Fall kommt es zu weiteren Abgaben auf 230-219 USD.

Fazit: Die Käufer in der Microsoft-Aktie lassen sich aktuell zwar Zeit, aber sie sind da und das ist das Wichtigste. Solange der Unterstützungsbereich bis hin zu 245 USD hält, könnte es zu weiteren Kursgewinnen in der Aktie kommen. Mit einem Rutsch unter 245 USD steigt jedoch das Risiko kurz und mittelfristig.

Tägliche Trading-und Investmentideen von unseren Börsen-Experten. Themen-und Strategiedepots, Austausch zum Marktgeschehen in einer starken Community.

Jetzt abonnieren!

Microsoft Corp.

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)