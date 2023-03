Trading-Chance Biogen: Massive Supportzone erreicht, jetzt könnte sie drehen

Werbung

Als das US-Biotechunternehmen Biogen Ende September 2022 immense Fortschritte bei Alzheimer-Wirkstoffen meldete, machte die Aktie einen Riesensatz von über 40 Prozent. Danach stieg die Aktie noch wochenlang deutlich weiter, bevor Anfang Dezember eine Korrekturphase begann. Und die könnte jetzt enden, denn der Kurs nähert sich einer massiven Unterstützungszone. Eine Trading-Chance Long.

Effektive Medikationen zu entwickeln, die die fatale Alzheimer-Erkrankung eindämmen oder sogar stoppen können, ist mit einem gigantischen Marktpotenzial verbunden. Kein Wunder also, dass die Aktie derart nach oben schoss, als Biogen im Herbst meldete, dass man positive Ergebnisse in Studien-Endphasen vermelden könne. Unmittelbar zuvor hatte die Aktie bei 198 US-Dollar notiert, zwei Monate später erreichte sie das Rallye-Hoch bei 312 US-Dollar. Jetzt hätte der Kurs ziemlich genau die Hälfte dieser Hausse korrigiert, während die positive Perspektive erhalten bleibt. Und auch schon jetzt läuft es bei Biogen gut:

Das durchschnittliche Analysten-Kursziel liegt weit über dem aktuellen Kurs

In den vergangenen drei Quartalen übertraf Biogen die Analystenschätzungen beim Gewinn pro Aktie deutlich, auch beim Umsatz lag das Biotechunternehmen jeweils besser als gedacht. Und mit Blick auf die im Vergleich zu früheren Jahren im Bereich der unteren Mitte liegenden Bewertung auf Basis des Kurs/Gewinn-Verhältnisses lässt sich feststellen, dass große Profite durch die in der Pipeline laufenden Alzheimer-Medikationen zumindest jetzt, nach dieser mehrere Monate anhaltenden und recht weitreichenden Korrektur, noch kaum eingepreist sind.

Das sehen auch die Experten so. Niemand rät da derzeit zum Verkauf der Aktie, das Verhältnis der Kaufen- und der Halten-Empfehlungen liegt bei 3:2, das durchschnittliche Kursziel mit 322 US-Dollar weit über dem aktuellen Kurs.

Die Basis für einen neuen Aufwärtsimpuls wäre jetzt vorhanden

Diese 50 Prozent-Korrektur des vorangegangenen Super-Rallye hat nicht nur dazu geführt, dass die Markttechnik (im Chart unten eingeblendet der Stochastik-Oszillator) in der überverkauften Zone rangiert und damit wieder Luft nach oben bieten würde. Biogen notiert dadurch auch knapp über einer ungewöhnlich massiven, potenziellen Supportzone, wie wir im Chart sehen:

Quelle: marketmaker pp4

Zwischen 247 und 250 US-Dollar bilden gleich drei mittelfristig relevante Linien eine Kreuzunterstützung: Das Tief des ersten Rücksetzers nach dem Kurssprung von Ende September, die untere Begrenzung des die Korrektur führenden Abwärtstrendkanals sowie die 200-Tage-Linie. Und knapp darunter, bei 237 US-Dollar, würde als eine Art „Sprungtuch“ für den Fall der Fälle noch die obere Begrenzung des vorherigen, bis September 2022 geltenden Aufwärtstrendkanals warten. Eine interessante Trading-Chance auf der Long-Seite.

Ein Long-Trade unmittelbar an einer massiven Supportzone

Wir haben ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC für Sie herausgesucht. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 200,718 US-Dollar, daraus errechnet sich aktuell ein Hebel von ca. 4. Den Stop Loss würden wir bei 235 US-Dollar in der Aktie ansiedeln, das entspräche bei einem Umrechnungskurs Euro/US-Dollar von 1,0730 einem Kurs von ca. 3,15 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf Biogen lautet HG5BZS.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 284 US-Dollar, 296 US-Dollar, 312 US-Dollar

Unterstützungen: 250 US-Dollar, 249 US-Dollar, 247 US-Dollar, 237 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Long auf Biogen

Basiswert Biogen WKN HG5BZS ISIN DE000HG5BZS0 Basispreis 200,718 US-Dollar K.O.-Schwelle 200,718 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent HSBC Hebel 4 Stop Loss Zertifikat 3,15 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.