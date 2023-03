BAIDU - ChatGPT-Konkurrent Ernie vorgestellt, Aktie macht den Bert

Baidu Inc. - WKN: A0F5DE - ISIN: US0567521085 - Kurs: 133,100 $ (Nasdaq)

Der chinesische Suchmaschinenriese Baidu hat heute seine Konkurrenzlösung zu OpenAIs ChatGPT vorgestellt und den Markt enttäuscht. Wie es scheint, kann CEO Robin Li von Marketinggenies wie Elon Musk noch viel lernen.

Denn Li sagte tatsächlich während der Präsentation: "Mit Sicherheit ist das nicht perfekt. Warum präsentieren wir es heute dennoch? Weil der Markt danach fragt." Bei den Zuschauern kam die Vorstellung alles andere als gut an. Die Baidu-Aktie sackte zwischenzeitlich um 10 % ab.

Li zeigte während der Veranstaltung, die unter anderem auf Twitter, YouTube und Weibo live gestreamt wurde, fünf Videos, in denen Ernie Bot, so der Name der KI-Lösung, Antworten auf Fragen zum chinesischen Roman "The Three Body Problem"(deutscher Titel "Die drei Sonnen") beantwortet, mathematische Berechnungen erledigt, chinesische Dialekte versteht und aus Texteingaben Videos und Bilder erstellt. Die Videos waren aber vorproduziert, Baidu wollte wohl kein großes Risiko für eine Panne eingehen.

Handeln Sie dauerhaft Optionsscheine, Zertifikate und Aktienanleihen von Morgan Stanley ohne Börsenentgelte im börslichen Handel an der Börse Stuttgart über comdirect.

Hier gibts alles Wissenswerte dazu!

Ab heute soll ein begrenzter Nutzerkreis mit Einladungscodes die Anwendung nutzen. Auch können Firmen beginnen, den Bot über Baidus Cloudlösungen in ihre Produkte einzubauen. 650 Firmen hätten bereits signalisiert, Ernie in ihre Systeme zu integrieren.

Baidu ist Marktführer, was Internet-Suchmaschinen in China anbelangt. Vor einigen Tagen erst hat der Konkurrent OpenAI, an dem der Tech-Riese Microsoft beteiligt ist, die neueste Version seiner AI-Lösung, GPT-4, vorgestellt. Diese sei "eine hohe Messlatte", so Robin Li.

Aktie prallt von Widerstandsbereich aus ab

Aus charttechnischer Sicht hat sich die Baidu-Aktie seit Oktober 2022 deutlich erholt, hängt seit geraumer Zeit aber unter dem EMA200 Woche und der Widerstandszone zwischen 158,58 und 171,87 USD fest. Für den Abschluss einer großen Trendwende wäre ein Überschreiten dieses Widerstandsbereichs notwendig.

Auf der Unterseite dient vorrangig der untere 100-USD-Bereich als Unterstützung.

Fazit: Baidu ist ein hochspannendes Unternehmen, die Bewertung der Aktie ist alles andere als überzogen. Eine abgeschlossene Bodenbildung im großen Bild liegt aber bislang nicht vor.

Jahr 2022 2023e* 2024e* Umsatz in Mrd. USD 17,95 19,74 21,78 Ergebnis je Aktie in USD 8,55 9,78 11,23 Gewinnwachstum 14,39 % 14,83 % KGV 16 14 12 KUV 2,6 2,3 2,1 PEG 0,9 0,8 *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Baidu-Aktie (Wochenchart)

Ich trade seit einiger Zeit nur mehr über stock3 Terminal. Denn dort analysiere ich auch meine Basiswerte. Der Handel ist kinderleicht. Über stock3 Terminal mit dem Broker verbinden, Session TAN vergeben und loslegen! Ohne Mehrkosten und mit einer spürbaren Zeitersparnis! Alle Infos zum Handel über stock3 und stock3 Terminal erfahren Sie hier.

(© stock3 2023 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)