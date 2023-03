GNW-Adhoc: Robex Gold erweitert Explorationskampagne in Kiniero für 2023

^QUEBEC CITY, March 16, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Robex Resources Inc. (TSX-V:RBX;

FRA:RB4) (?Robex" oder das ?Unternehmen") freut sich, die Erweiterung seiner Explorationsbohrkampagne für 2023 bekannt zu geben. Wesentliche Aspekte * Bis 2023 werden mindestens 50.000 Meter RC-Bohrungen durchgeführt, parallel zu den laufenden DD-Bohrungen. * Der Großteil der Bohrungen wird auf die Abgrenzung der Ressourcen ausgerichtet sein, der Rest auf die Exploration bekannter Lagerstätten, die ein erhebliches Ressourcenpotenzial aufweisen. * Erste Ergebnisse der Exploration werden für das zweite Quartal 2023 erwartet. Robex hat Forage FTE Guinée mit seinem über die letzten Monate andauernden Explorationsprogramm in Kiniero beauftragt. Forage FTE mobilisierte zwei Schramm T450-Bohrgeräte für eine mindestens 50.000 m lange Reverse-Circulation (?RC")- Bohrkampagne, die am Donnerstag, 2. März 2023, begonnen hat. Robex konzentriert sich zunächst auf die Bohrungen im Süden von Kiniero und dann auf den Norden Nach der (i) Entdeckung von Sabali South(1) sowie (ii) den aufregenden Ergebnissen in Mansounia Central(2) und den SGA/Jean-Lagerstätten(3) plant Robex Bohrungen in den bekannten Erweiterungen der südlichen Kiniero-Lagerstätten, die mit einem speziellen Forage FTE RC-Bohrgerät durchgeführt werden sollen. Der Großteil der Bohrungen wird sich auf dieses Gebiet (> 40.000 Meter) konzentrieren. Diese Ausweitung der Bohrungen ist ein zusätzliches Programm zu den Schürfungen, die in den letzten Monaten in Kiniero durchgeführt wurden. Dazu gehörten (i) mehr als 1.000 Meter Schürfgräben seit Januar 2023 und (ii) eine geochemische Bohrkampagne mit 7.727 Metern Länge (5.287 Meter davon wurden im März 2023 durchgeführt) auf bisher nicht bebohrten Zielen in der Nähe der Anlage (°