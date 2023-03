Aixtron: Q4 Zahlen beflügeln den Kurs!

Halbleiter auf Basis von Galliumnitrid (GaN) und Siliziumkarbid sind zunehmend gefragt. Chipkonzerne stecken viel Geld in den Ausbau der Produktion, was auch Maschinenbauern wie dem MDax-Konzern Aixtron zugutekommt. Bauteile auf GaN-Basis sind kleiner, energieeffizienter und temperaturbeständiger als klassische Siliziumchips und finden Verwendung bei den boomenden Energiesparchips. Leider hat der Kurs seit dem 26. Januar 2023 den primären Aufwärtstrend verlassen. Auslöser war wahrscheinlich die Herabstufung seitens des Deutsche-Bank-Analysten Michael Kuhn. Seine Empfehlung reduzierte den Status von "kaufen" auf "halten". Er begründete die Herabstufung mit dem Erreichen des Kursziels von 33 Euro. Dennoch konnte Aixtron bei der Veröffentlichung der Q4 Zahlen positiv überraschen und die Herabstufung ein Stück weit relativieren. Die Aktie reagierte am 28. Februar mit einem Sprung von 16 Prozent.

Zum Chart

Im Jahr 2022 ist die Aixtron-Aktie um rund 55 Prozent gestiegen. Dabei konnte mit 32,21 Euro am 1. Dezember ein partielles Hoch markiert werden. Ab dem 30. Mai 2022 hat der Kursverlauf eine Seitwärtsentwicklung ausgebildet, an deren Unterseite die Zone von 20,16 Euro bis 22,39 Euro als Unterstützung fungiert. Die obere Begrenzung dieser Seitwärtsrange in Höhe von 28,18 Euro wurde sechsmal getestet, aber erst am 21. November nachhaltig überschritten. Der Gap nach oben durch die guten Q4 Zahlen und den positiven Ausblick sollte die Herabstufung durch die Deutsche Bank relativieren und für steigende Kurse sorgen. Diese im Vergleich zur Benchmark MDax starke Performance ist der guten Marktposition geschuldet. Dadurch ist die Kursentwicklung nicht durch den schwächelnden Halbleiter-Zyklus begrenzt. Auch die hohe Umsatz-Exposition gegenüber Taiwan und China hielt Aktionäre nicht davon ab, Aixtron-Aktien ins Depot zu legen. Die milliardenschwere Förderung der Halbleiterindustrie in den USA, Europa und Südkorea könnte die Umsatzgewichte bei Aixtron aus der Krisenregion Taiwan verlagern.