EQS-DD: KION GROUP AG: Hasan Dandashly, Kauf

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



17.03.2023 / 13:56 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Hasan Nachname(n): Dandashly

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

KION GROUP AG

b) LEI

5299005KY91C4C6U9H17

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000KGX8881

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 29.740 EUR 237.920 EUR 29.740 EUR 178.440 EUR 29.760 EUR 1577.280 EUR 29.815 EUR 775.190 EUR 29.830 EUR 2475.890 EUR 29.805 EUR 89.415 EUR 29.820 EUR 10794.840 EUR 29.850 EUR 626.850 EUR 29.850 EUR 2029.800 EUR 29.850 EUR 3940.200 EUR 29.835 EUR 29.835 EUR 29.835 EUR 149.175 EUR 29.830 EUR 2983.000 EUR 29.840 EUR 2208.160 EUR 29.830 EUR 2416.230 EUR 29.780 EUR 1459.220 EUR 29.770 EUR 1696.890 EUR 29.770 EUR 476.320 EUR 29.765 EUR 89.295 EUR 29.750 EUR 1636.250 EUR 29.730 EUR 2883.810 EUR 29.740 EUR 2022.320 EUR 29.730 EUR 1367.580 EUR 29.730 EUR 118.920 EUR 29.760 EUR 4821.120 EUR 29.760 EUR 29.760 EUR 29.750 EUR 208.250 EUR 29.760 EUR 5654.400 EUR 29.760 EUR 1815.360 EUR 29.770 EUR 833.560 EUR 29.770 EUR 2143.440 EUR 29.770 EUR 1667.120 EUR 29.770 EUR 2530.450 EUR 29.770 EUR 2024.360 EUR 29.755 EUR 119.020 EUR 29.755 EUR 119.020 EUR 29.720 EUR 4249.960 EUR 29.720 EUR 29.720 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 29.7862 EUR 68508.3700 EUR

e) Datum des Geschäfts

16.03.2023; UTC−4

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

17.03.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com