Kreise: SpaceX-Bewertung könnte auf rund 400 Milliarden Dollar steigen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Raumfahrtfirma SpaceX will sich möglicherweise über eine Platzierung von Aktien frisches Kapital beschaffen. Dies würde den Wert des Unternehmens auf rund 400 Milliarden US-Dollar (knapp 341 Mio Euro) erhöhen, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg auf Berufung mit der Sache vertraute Personen am Dienstagabend. Damit würde SpaceX die bisherige Bewertung von 350 Milliarden Dollar aus dem Aktienrückkauf im Dezember übertreffen und mit den Bewertungen des TikTok-Eigentümers ByteDance und OpenAI konkurrieren. Ein Sprecher von SpaceX habe auf die Bitte um Stellungnahme nicht unmittelbar reagiert, hieß es.

Die Bewertung spiegele eine Reihe von Faktoren wider, hieß es weiter. Zu diesen zählten etwa der Aufstieg der schnell wachsenden Sparte Starlink für Satelliteninternet, die laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen mehr als die Hälfte des Jahresumsatzes von SpaceX ausmache.

SpaceX gehört bereits zu den führenden Anbietern von Raketenstarts und arbeitet daran, die Entwicklung des Trägersystems nach einer Reihe von Rückschlägen wieder auf Kurs zu bringen.

Der Raketen- und Satellitenhersteller wurde von Elon Musk gegründet. Der Milliardär leitet den Raumfahrtkonzern - ebenso wie den Elektroautobauer Tesla . Ihm gehört zudem der Kurznachrichtendienst X (vormals Twitter). Musk hält auch Anteile an SpaceX./mne/nas/stk