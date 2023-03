ANALYSE-FLASH: BofA hebt UBS auf 'Buy' - Sieht beträchliches Synergiepotenzial

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat UBS angesichts der Notfall-Übernahme der Credit Suisse von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 21 auf 23 Franken angehoben. Die Logik hinter dem Deal sei klar, denn die beiden Schweizer Banken seien die engsten Wettbewerber, schrieb Analyst Alastair Ryan in einer am Montag vorliegenden Studie. Allein schon wegen der räumlichen Nähe seien die Kostensynergien beträchtlich./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2023 / 01:07 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2023 / 01:07 / EDT