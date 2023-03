EQS-News: HENSOLDT AG: Oliver Dörre folgt 2024 auf Thomas Müller als Vorstandsvorsitzender im Rahmen einer frühzeitigen und langfristigen Nachfolgeplanung

EQS-News: HENSOLDT AG / Schlagwort(e): Personalie

HENSOLDT AG: Oliver Dörre folgt 2024 auf Thomas Müller als Vorstandsvorsitzender im Rahmen einer frühzeitigen und langfristigen Nachfolgeplanung



21.03.2023 / 10:55 CET/CEST

Taufkirchen, 21. März 2023 – Oliver Dörre (53) wird Nachfolger von Thomas Müller (64) als Vorstandsvorsitzender der HENSOLDT AG. Dies hat der Aufsichtsrat der Gesellschaft in seiner Sitzung am heutigen Tage beschlossen. Oliver Dörre wird spätestens zum 1. Januar 2024 zunächst als weiteres Mitglied in den Vorstand der Gesellschaft eintreten. Mit dem Ausscheiden von Thomas Müller, voraussichtlich zum 1. April 2024, wenige Monate vor dem regulären Ende seiner Bestellung, übernimmt Oliver Dörre den Vorstandsvorsitz. Bis dahin werden Thomas Müller und Oliver Dörre eng zusammenarbeiten, um eine reibungslose Nachfolge zu gewährleisten. Die Neubesetzung ist das Ergebnis eines umfassenden Auswahlverfahrens im Rahmen einer frühzeitigen und langfristigen Nachfolgeplanung. Oliver Dörre ist studierter Informatiker und seit dem 1. Januar 2021 CEO und Vorsitzender der Geschäftsführung von Thales Deutschland, wo er bereits zuvor von Ende 2016 bis 2020 als VP Sales & Marketing / Key Account Executive des Vertriebsteams tätig war. Bevor er 2015 zu Thales kam, war er rund fünf Jahre bei der Frequentis AG tätig und hatte dort verschiedene Führungspositionen inne. Als Geschäftsfeldleiter Defence zeichnete er verantwortlich für den internationalen Militärvertrieb, das Projekt- und Produktmanagement sowie die Entwicklung im Bereich Defence. Von 1988 bis 2010 war Dörre als Generalstabsoffizier der Luftwaffe bei der Bundeswehr tätig, zuletzt als Grundsatzreferent und stellvertretender Referatsleiter im Dienstgrad Oberstleutnant i.G. in der Planungsabteilung des Verteidigungsministeriums. "Wir freuen uns sehr, dass wir Oliver Dörre für HENSOLDT gewinnen konnten. Er ist der ideale Kandidat, um HENSOLDT zusammen mit dem gesamten Führungsteam in eine erfolgreiche Zukunft zu führen und dies in einer Zeit, in der wir ein neues verteidigungspolitisches Umfeld mit einer zunehmenden Ausrichtung auf innovative Fähigkeiten wie intelligente Sensoren, elektronische Kampfführung, vernetzte Lösungen und Analytik sehen. Oliver Dörre hat eine hervorragende Erfolgsbilanz bei der Entwicklung starker Produkt-Pipelines und ist sehr erfahren darin, Innovationen zur Marktreife zu bringen. Darüber hinaus ist Oliver Dörre eine außergewöhnliche Führungspersönlichkeit, wie seine Leistungen in strategischen Transformationsprojekten und verschiedenen militärischen Auszeichnungen, etwa das Ehrenkreuz der Bundeswehr in Gold oder die Ehrenmedaille Carl von Clausewitz, demonstrieren", sagte Johannes Huth, Vorsitzender des Aufsichtsrats der HENSOLDT AG. "Der Auftrag an Oliver Dörre ist klar: HENSOLDT soll sein ganzes Potenzial entfalten, nachhaltigen Wert für unsere Aktionäre und alle Stakeholder des Unternehmens schaffen und einen wertvollen Beitrag zur Sicherheit in Europa leisten." Huth sagte weiter: "Im Namen des gesamten Aufsichtsrats möchte ich Thomas Müller für seinen erfolgreichen Einsatz seit Ausgründung von Hensoldt im Jahr 2016 sehr herzlich danken. HENSOLDT ist heute ein börsennotierter Pionier auf dem Gebiet der Technologie und Innovation der Verteidigungs- und Sicherheitselektronik. Das Unternehmen ist in hochattraktiven Wachstumsmärkten sehr gut positioniert. Und die jüngst erfolgreiche operative Performance und die Entwicklung des Aktienkurses sind klare Belege, dass HENSOLDT auf einem sehr starken Fundament steht. Dies sind Verdienste, zu denen Thomas Müller mit seinem unermüdlichen Engagement erheblich beigetragen hat und bis zu seinem Ausscheiden auch weiter beitragen wird." Über HENSOLDT HENSOLDT ist ein führendes Unternehmen der europäischen Verteidigungsindustrie mit globaler Reichweite. Das Unternehmen mit Sitz in Taufkirchen bei München entwickelt Sensor-Komplettlösungen für Verteidigungs- und Sicherheitsanwendungen. Als Technologieführer treibt HENSOLDT die Entwicklung der Verteidigungselektronik und Optronik voran und baut sein Portfolio auf der Grundlage innovativer Ansätze für Datenmanagement, Robotik und Cybersicherheit kontinuierlich aus. Mit rund 6.500 Mitarbeitern erzielte HENSOLDT 2022 einen Umsatz von 1,7 Milliarden Euro. HENSOLDT ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. www.hensoldt.net Pressekontakt HENSOLDT Joachim Schranzhofer T: +49 (0)89.51518.1823 M: joachim.schranzhofer@hensoldt.net

