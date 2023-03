Uber-Aktie im Chartcheck: Kann man hier wieder einsteigen?

Uber bietet seit kurzem auch Taxi-Vermittlung in München an, die Aktie des Unternehmens war nach den jüngsten Quartalszahlen von Anfang Februar kräftig angezogen. Mittlerweile ist allerdings Ernüchterung eingekehrt, das Gros der Rallybewegung wurde korrigiert. Wie ist die Aktie aktuell charttechnisch einzuschätzen?

EMA200 als Sprungbrett?

Die Konsolidierung seit dem Zwischenhoch vom Februar trägt nach dem fahnenstangenartigen Anstieg zuvor den Charakter einer bullischen Flaggengformation. Diese wird nach einem vorangegangenen Kursanstieg in der Regel gen Norden hin aufgelöst.

Der Rücklauf der Aktie fand in der abgelaufenen Handelswoche Unterstützung am viel beachteten EMA200 im Tageschart. Dieser könnte nun die Startbasis für den nächsten Aufwärtsschub der Wachstumsaktie werden.

Fazit:

Ein Tagesschluss oberhalb der kurzfristig relevanten Abwärtstrendlinie im Tageschart würde ein prozyklisches Kaufsignal generieren. So lange der Wert nun nicht wieder per Tagesschluss unter das Vorwochentief an der psychologisch wichtigen 30 USD-Marke zurücksetzt, wird für die kommenden Wochen tendenziell ein erneuter Aufwärtsschub in den Bereich 38 bis 40 USD präferiert aus charttechnischer Sicht.