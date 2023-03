Dermapharm senkt Dividende - Corona-Sonderkonjunktur vorbei

GRÜNWALD (dpa-AFX) - Der Arzneimittelhersteller Dermapharm will seinen Aktionären nach einem Gewinnrückgang im vergangenen Jahr die Dividende kürzen. Vorgeschlagen werden soll eine Zahlung von 1,05 Euro je Aktie, nach 2,17 Euro je Aktie im Vorjahr, wie das Unternehmen am Mittwoch in Grünwald mitteilte. Die Ausschüttungsquote verringerte sich von 56 Prozent auf 42 Prozent. Damit wolle das Unternehmen eine rasche Rückführung von Finanzverbindlichkeiten sicherstellen, hieß es.

Das Konzernergebnis ging 2022 Dermapharm zufolge auf voraussichtlich 134,2 Millionen Euro zurück. Im Vorjahr hatte es bei knapp 209 Millionen Euro gelegen. Dermapharm hatte bereits Mitte März vorläufige Zahlen vorgelegt und die eigenen Ziele leicht verfehlt, nachdem die Corona-Sonderkonjunktur ihr Ende gefunden hatte./nas/mis