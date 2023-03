Dermapharm wird die Dividende reduzieren

Die Dermapharm Holding SE (ISIN: DE000A2GS5D8) mit Sitz in Grünwald bei München will eine Dividende in Höhe von 1,05 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2022 an die Aktionäre ausschütten. Damit soll die Dividende um 1,12 Euro oder knapp 52 Prozent gekürzt werden (Vorjahr: 2,17 Euro). Beim derzeitigen Aktienkurs von 37,88 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite auf Basis der vorgeschlagenen Dividende bei 2,77 Prozent. Die Hauptversammlung ist für den 14. Juni 2023 geplant.

Die Ausschüttungsquote beläuft sich damit auf 42 Prozent bezogen auf das voraussichtliche Konzernergebnis in Höhe von 134,2 Mio. Euro. Im Geschäftsjahr 2021 betrug die Ausschüttungsquote 56 Prozent und das Konzernergebnis betrug 209 Mio. Euro. Durch die gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr reduzierte Ausschüttungsquote will der Vorstand eine rasche Rückführung von Finanzverbindlichkeiten sicherstellen, wie Dermapharm am Mittwoch mitteilte.

Der Konzernumsatz stieg im Geschäftsjahr 2022 aufgrund vorläufiger Zahlen um 8,7 Prozent auf 1,03 Mrd. Euro (Vorjahr: 943 Mio. Euro), wie am 14. März berichtet wurde. Das um Einmaleffekte bereinigte Konzern-Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg im Vergleich zum Vorjahr um 2,5 Prozent auf 360 Mio. Euro mit einer bereinigten EBITDA-Marge von 35,1 Prozent (Vorjahr: 351 Mio. Euro bzw. 37,2 Prozent).

Für das laufende Geschäftsjahr 2023 erwartet der Vorstand, dass sich der Konzernumsatz in einer Bandbreite von 1,08 bis 1,11 Mrd. Euro bewegt. Das bereinigte Konzern-EBITDA soll sich in einem Korridor zwischen 300 bis 310 Mio. Euro bewegen. Die endgültigen, geprüften Zahlen für das Geschäftsjahr 2022 gibt Dermapharm mit dem vollständigen Geschäftsbericht 2022 am 28. März 2023 bekannt.

Dermapharm ist ein Hersteller von patentfreien Markenarzneimitteln. Die 1991 gegründete Gesellschaft hat ihren Sitz in Grünwald bei München und ihren Hauptproduktionsstandort in Brehna bei Leipzig.

Redaktion MyDividends.de