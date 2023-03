DEUTSCHE POST - Bullen in der Bringschuld

Deutsche Post AG - WKN: 555200 - ISIN: DE0005552004 - Kurs: 41,830 € (XETRA)

Die Aktie befindet sich seit Ende September 2022 in einem bisher vierteiligen Aufwärtstrend, der von zwei großen, geradlinigen Kaufwellen geprägt ist und zuletzt in eine weitere Konsolidierung überging. Diese verlief deutlich harmloser als der korrektive Abverkauf im November und Dezember und deutet so auf anhaltenden Kaufdruck hin. Zudem hat der Anstieg seit dem Zwischentief bei 39,04 EUR auch die Abwärtsstrecke der letzten Wochen gekontert und die Aktie somit in eine gute Ausgangsposition geführt.

Allerdings muss jetzt nicht nur die kurzfristige Abwärtstrendlinie, sondern auch die Widerstandszone von 42,68 bis 42,95 EUR durchbrochen werden, damit man die Tiefs von Anfang März als Startpunkt einer neuen Aufwärtstrendphase werten kann. Darüber könnte es dann aber schnell gehen und eine kleine Rally bis rund 44,50 EUR und auf Sicht der kommenden Wochen bis 46,75 und 47,34EUR führen. An den Zwischenhochs aus dem Frühjahr 2022 dürfte sich eine größere Korrektur abspielen.

Sollte die Aktie dagegen doch an den Barrieren um 42,95 EUR scheitern und tiefer als bis 40,00 EUR korrigieren, sollte sich die Korrekturphase fortsetzen. In diesem Fall stünde eine Gegenbewegung bis 37,00 - 37,53 EUR an, ehe der nächste Aufwärtstrend auf Höhe der mittelfristigen Abwärtstrendlinie einsetzen könnte.

Deutsche Post Chartanalyse (Tageschart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)