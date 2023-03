GNW-Adhoc: SIKA VERÄUSSERT AUSGEWÄHLTE TEILE DES ZUSATZMITTELGESCHÄFTS DER MBCC GROUP AN CINVEN

^SIKA VERÄUSSERT AUSGEWÄHLTE TEILE DES ZUSATZMITTELGESCHÄFTS DER MBCC GROUP AN

CINVEN Die britische Wettbewerbsbehörde (Competition and Markets Authority, CMA) hat Sika aufgrund wettbewerbsrechtlicher Bedenken eine vorläufige negative Rückmeldung bezüglich INEOS Enterprises als potenziellem Käufer des Zusatzmittelgeschäfts der MBCC Group in England, den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien und Neuseeland (?Veräusserungsperimeter") erteilt. Die Veräusserung ist Teil des erforderlichen Verfahrens für die Übernahme der MBCC Group durch Sika. Die Parteien sind daher übereingekommen, den Vertrag zu kündigen, während Sika zugestimmt hat, den Veräusserungsperimeter an das internationale Private-Equity-Unternehmen Cinven zu verkaufen. Die CMA hat Cinven bereits als geeigneten Käufer bestätigt. Die finanziellen und die Transaktion betreffenden Details bleiben weitgehend unverändert. Dies gilt auch für die Terminierung des Abschlusses der Veräusserung und der Übernahme von MBCC, die noch im ersten Halbjahr 2023 erfolgen soll. ?Die Tatsache, dass wir eine Vereinbarung mit Cinven ohne wesentliche Änderungen erzielt haben, unterstreicht einmal mehr die Attraktivität des Geschäfts mit chemischen Zusatzmitteln. Cinven, mit seiner umfangreichen Expertise in diesem Sektor, ist ein idealer Partner, um den erfolgreichen Wachstumskurs dieses Geschäfts fortzusetzen, was wiederum bedeutende Chancen für MBCC-Mitarbeitende schaffen wird", so Thomas Hasler, CEO von Sika. ?Die Bereiche des MBCC-Zusatzmittelgeschäfts, die wir übernehmen, ergänzen das Portfolio des Cinven Fonds perfekt. Cinven hat eine langfristige Perspektive mit ehrgeizigen Wachstums- und Investitionsplänen. Durch die Akquisition stärken wir Cinvens Präsenz im Baumarkt und erweitern seine Fähigkeiten mit renommierten Marken wie MasterBuilders", sagt Pontus Pettersson, Partner bei Cinven. Cinven kann auf eine 40-jährige Erfolgsbilanz als internationaler Investor mit einem wachstumsorientierten, langfristigen Ansatz zurückblicken. Das Unternehmen verfügt über umfangreiche Branchenexpertise durch seine Investitionen in den Spezialitätenchemieanbieters Arxada (ehemals Lonza Specialty Ingredients), in Chryso, einem führenden Hersteller von Zusatzmitteln für die Bauindustrie und in den Bauproduktehändler Ahlsell. Der Veräusserungsperimeter erzielte 2022 einen Nettoumsatz von rund CHF 920 Millionen und umfasst Produktions- und Vertriebsstandorte in 36 Ländern mit über 1'600 Mitarbeitenden. Der Abschluss der Transaktion sowie die Übernahme der MBCC Group durch Sika unterliegen noch behördlichen Genehmigungen. Zusammen mit MBCC erwartet Sika jährliche Synergien in Höhe von CHF 160 bis 180 Millionen. Für die Übernahme der MBCC Group in Ländern wie Japan, China, Brasilien, Südafrika, Saudi-Arabien, der Türkei, Kolumbien, Thailand und Mexiko hat Sika bereits bedingungslose Zulassungen der Aufsichtsbehörden erhalten. KONTAKT Dominik Slappnig Corporate Communications und Investor Relations +41 58 436 68 21 slappnig.dominik@ch.sika.com (mailto:slappnig.dominik@ch.sika.com) SIKA AG FIRMENPROFIL Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 101 Ländern und produziert in über 300 Fabriken. Ihre mehr als 27'500 Mitarbeitenden haben 2022 einen Jahresumsatz von CHF 10.49 Milliarden erwirtschaftet. Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar: Medienmitteilung (https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/0d335a62- e7e3-4dca-9e2a-4cb3929aaaf8) °