Toro gibt Dividende bekannt

Der amerikanische Industriekonzern Toro Co. (ISIN: US8910921084, NYSE: TTC) zahlt am 19. April 2023 eine vierteljährliche Dividende von 0,34 US-Dollar je Aktie an die Aktionäre. Record day ist der 6. April 2023. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet schüttet Toro 1,36 US-Dollar an seine Investoren aus.

Beim derzeitigen Aktienkurs von 110,53 US-Dollar (Stand: 21. März 2023) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 1,23 Prozent. Mitte Dezember 2022 erfolgte im Vergleich zum Vorquartal (0,30 US-Dollar) eine Erhöhung um 13 Prozent.

Toro ist ein weltweiter Lieferant von Maschinen und Geräten für die Rasen- und Landschaftspflege. Es werden unter anderem Rasenmäher, Rasentraktoren, Sportplatz- und Golfplatzpflegemaschinen sowie Präzisionsberegnungslösungen angeboten. Im ersten Quartal (3. Februar) des Fiskaljahres 2023 lag der Umsatz bei 1,15 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 932,7 Mio. US-Dollar), wie am 9. März 2023 berichtet wurde. Der Ertrag lag bei 106,9 Mio. US-Dollar nach 69,5 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 2,36 Prozent im Minus (Stand: 21. März 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 11,32 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de