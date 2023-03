STUTTGART (dpa-AFX) - Am Stuttgarter Flughafen wird es am Montag keinen regulären Flugbetrieb geben. Das teilte der Airport am Freitag mit. Zuvor hatten die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und Verdi für Montag zu einem bundesweiten Warnstreik aufgerufen, um weite Teile des öffentlichen Verkehrs lahmzulegen./jwe/DP/stw