ALPHABET - Ein hartes Stück Arbeit

Alphabet Inc. (Class C) - WKN: A14Y6H - ISIN: US02079K1079 - Kurs: 105,030 $ (Nasdaq)

Mit zwei starken Handelswochen haben sich viele Schwergewichte im Nasdaq 100 charttechnisch befreit bzw. stehen kurz vor Kaufsignalen. Zu letzterer Gruppe zählt die Aktie von Alphabet.

Die Unterstützungszone zwischen 86,66 und 84,95 USD leitete hier im großen Bild eine Stabilisierung ein. Ein sauberer Abschluss eines Bodens liegt bislang aber nicht vor, dazu fiel der Rücksetzer im Februar doch recht stark aus. Immerhin zeigt sich seit Herbst 2022 eine Reihung ansteigender Tiefpunkte.

Trendlinie bremst noch

Der letzte Kurssprung führte den Wert an den maßgeblichen Abwärtstrend seit dem Hoch im Februar 2022. Auch deckelt hier eine Widerstandszone um 105,63 USD. Löst sich der Titel davon, stellt sich den Bullen nur mehr das Hoch bei 108,82 USD in den Weg. Darüber wäre der Weg frei in Richtung 120,44 bis 124,64 USD.

Prallt die Aktie dagegen zur Unterseite ab, würde sie bis zum unteren 100-USD-Bereich erst einmal weich fallen. Darunter liegt ein kleines Ausbruchslevel um 96,30 USD. Ein Bruch des Aufwärtstrends seit November 2022 wäre dagegen negativ. In diesem Fall werden sogar neue Tiefs im Zuge der Korrektur seit dem Jahr 2022 denkbar.

Fazit: Die Alphabet-Aktie bleibt fundamental ansprechend bewertet. Das PEG für 2024 liegt sogar unter 1. Noch liegt ein Befreiungsschlag im Chart nicht vor. Es könnte aber schon bald so weit sein.

Jahr 2022 2023e* 2024e* Umsatz in Mrd. USD 282,84 298,96 335,12 Ergebnis je Aktie in USD 4,56 5,12 6,11 Gewinnwachstum 12,28 % 19,34 % KGV 23 20 17 KUV 0,0 0,0 0,0 PEG 1,7 0,9 *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Alphabet-C-Aktie (Wochenchart)

(© stock3 2023 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)