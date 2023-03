HELLOFRESH - Die Bullen greifen am Kursziel zu!

HelloFresh SE - WKN: A16140 - ISIN: DE000A161408 - Kurs: 17,720 € (XETRA)

Auf der Basis der ersten großen Abwärtsstrecke von November 2021 bis zum Märztief 2022 bei 33,41 EUR und einer zweiten kurzfristigen Abwärtsbewegung, die im August letzten Jahres bei 33,12 EUR begann, kristallisierte sich im Bereich von 15,27 bis 15,32 EUR ein wichtiger Abwärtszielbereich bei der Aktie von Hellofresh heraus

Nachdem diese unter das bisherige Baissetief bei 19,94 EUR eingebrochen war, wurde die Marke ab Anfang März in einer weiteren Verkaufwelle angesteuert und mit einem Tief bei 15,40 EUR in der letzten Woche fast erreicht.

Damit war das in meinem stock3-Terminal-Stream vorgestellte Trendwendeszenario eingeleitet. Es fehlte nur noch ein bestätigender, schneller Anstieg. Dieser folgte am vergangenen Donnerstag, als die Aktie teilweise sogar schon wieder über 18,00 EUR stieg.

Trendwende liegt in der Luft

Damit haben die Bullen jetzt die Chance eine Trendwende einzuleiten, solange die Aktie über 16,50 EUR verbleibt. Ein Anstieg in Richtung 19,94 - 20,16 EUR wäre im ersten Schritt zu erwarten. Oberhalb von 20,16 EUR wäre auch die letzte Verkaufswelle seit Anfang März gekontert und damit ein weitreichendes Kaufsignal aktiv. Es hätte Ziele am letzten Hoch bei 23,11 und darüber am Widerstand bei 25,66 EUR.

Sollte die Aktie dagegen deutlich unter 16,50 EUR einbrechen, ist ein weiterer Abverkauf in Richtung 15,27 EUR zu erwarten. Bei 14,80 EUR liegt noch ein weiteres kurzfristiges Abwärtsziel. Das dürften die Bullen spätestens aktiv werden und den nächsten Trendwendeversuch starten. Andernfalls würde ein Abverkauf bis 11,50 EUR drohen.

Charttechnisches Fazit: Der Turnaround am mittelfristigen Zielbereich bei 15,30 EUR spricht für die Käuferseite und für eine Chance auf eine mehrwöchige Aufwärtsbewegung Richtung 25,66 EUR. Die Aktie von Hellofresh arbeitet damit an einem mittelfristigen Boden.

HelloFresh Chartanalyse (Tageschart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)