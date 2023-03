LANXESS - Ist das immer noch ein "fallendes Messer"?

LANXESS AG - WKN: 547040 - ISIN: DE0005470405 - Kurs: 36,580 € (XETRA)

In der jüngsten stock3-Plus-Analyse zu Lanxess wurde insbesondere der am Rallyhoch bei 47,83 EUR begonnene Abwärtsimpuls untersucht und ein Kursziel bei 32,91 EUR abgeleitet. Direkt an dieser Stelle startete am 16. März eine Erholung, die zunächst in der letzten Woche bis 37,14 EUR führte.

Lanxess Chartanalyse vom 16.März 2023

Aktuell läuft der zweite Teil dieses Anstiegs und hat neben dem Hoch ein kurzfristiges Ziel im Bereich von 38,30 EUR. Sollte der Kurs der Aktie über diese Marke ansteigen, würde es sich also im Umkehrschluss nicht mehr nur um eine Erholung handeln, sondern um einen neuen kurzfristigen Aufwärtstrend. Dieser könnte zügig in Richtung 41,00 und 42,34 EUR führen. Dort würden die Karten neu gemischt.

Sollte die Aktie dagegen an den beiden oberen Zielen abprallen und, wie auch in der letzten Analyse in Aussicht gestellt, unter das Zwischentief bei 34,15 EUR einbrechen, dürfte sich die große Verkaufswelle der letzten Wochen fortsetzen. Deren nächstes Ziel läge nach Abgaben unter die Supportzone von 32,62 bis 32,91 EUR bei rund 30,50 EUR. Darunter sollte man sich schon auf einen Angriff auf das Vorjahres tief bei 28,16 EUR einstellen.

LANXESS Chartanalyse (Tageschart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)