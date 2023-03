Aktien Frankfurt Eröffnung: Vor Inflationsdaten weiter auf Erholungskurs

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt haben am Donnerstag die wichtigsten Indizes mit robusten Gewinnen an ihre jüngste Erholung angeknüpft. Der Dax kletterte vor viel beachteten Inflationsdaten aus Deutschland kurz nach dem Handelsbeginn um

0,75 Prozent auf 15 443,36Punkte. Angesichts nachlassender Sorgen um den Bankensektor hatte der deutsche Leitindex einen starken Vortag bereits auf dem höchsten Niveau seit mehr als zwei Wochen beendet. Angeschoben wurde die Erholung zuletzt zudem von der Hoffnung auf eine künftig lockerere Gangart der Notenbanken.

Für den MDax der mittelgroßen Börsenwerte ging es um 0,90 Prozent auf 27 127,04 Zähler nach oben. Ähnlich sah die Lage in Europa aus: Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 kletterte zuletzt um 0,59 Prozent auf 4256,21 Punkte.

Die Inflationszahlen aus Deutschland für den März am Nachmittag sollten angesichts der Erwartungen an die Notenbanken Beachtung finden. Die Experten der Commerzbank rechnen damit, dass sich die Teuerung hierzulande auf ihrem hohen Niveau weiterhin abschwächt./tav/mis