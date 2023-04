Moderna: Unterstützung verteidigt!

2022 war ein weiteres beeindruckendes Jahr für Moderna mit einem Umsatz von über 19 Milliarden US-Dollar und bedeutenden klinischen Durchbrüchen im gesamten Portfolio. Dabei werden die Impfstoffe gegen Omikron weiterhin weltweit verfügbar gemacht. Moderna investiert in die Skalierung der Phase-3-Herstellung für personalisierte Krebsimpfstoffe, damit mehrere Phase-3-Studien gleichzeitig durchgeführt werden können. Mit geplanten F&E-Investitionen in Höhe von 4,5 Milliarden US-Dollar sollten den Patienten in den kommenden Jahren mehrere neue Medikamente aus der Pipeline angeboten werden. Dass auch auf Covid abzielende Medikamente für maßgebliche Umsatzsteigerungen auslösen, zeigt der Fall der deutschen Biotech-Firma Inflarx. Die Zulassung in den USA sorgte aktuell für einen Kurssprung von mehr als 80 Prozent.

Zum Chart

Moderna ist seit Dezember 2018 an der Börse notiert und hat aufgrund der Coronapandemie eine beachtliche Aufwärtssequenz ausgebildet. Am Freitag, den 21 Februar 2020, lag die Aktie noch bei 18,55 US-Dollar. Am Dienstag, den 10. August 2021, stand der Kurs bereits auf 497,49 US-Dollar und markierte das All Time High. In der Spitze ergibt dies eine Steigerung um das 27-Fache. Diese Übertreibung wurde aber bis zum 9. März 2022 korrigiert. Ab dem 9. März wurde eine Seitwärtsrange mit der Unterstützung bei 121,26 US-Dollar und dem Widerstand bei 182,65 US-Dollar etabliert. Bis dato wurde die Marke von 121,26 US-Dollar achtmal getestet, aber nie signifikant unterschritten. Die obere Begrenzung der Range bei 182,65 US-Dollar wurde am 13. Dezember 2022 überwunden, hat sich jedoch aktuell wieder auf 154,57 US-Dollar zurückentwickelt. Der Kursverlauf hat die Unterstützungszone zwischen 121,26 und 135,09 US-Dollar zwischen 2. und 13. März 2023 verteidigt und ist wieder nach oben abgeprallt. Dieses Momentum könnte in den nächsten Wochen anhalten.